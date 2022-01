Non buttiamo i vecchi maglioni infeltriti perché ecco delle idee fantastiche di arredo per casa grazie al riciclo creativo

Il riciclo creativo è davvero un mondo fantastico, che ci permette di sprigionare tutta la nostra creatività e fantasia. Permette, inoltre, di non buttare oggetti che ancora possono esserci utili, ma anche di risparmiare un bel po’ di denaro. Lo abbiamo visto, per esempio, con le bottiglie di spumante e abbiamo imparato a non gettarle, vista la loro utilità nell’arredamento per la casa.

Oggi ritorniamo all’arredamento, perché anche dai maglioni che non utilizziamo più si potrebbe ricevere qualche soddisfazione. Infatti, il riciclo creativo dà la possibilità di dar completamente una nuova vita, del tutto diversa e inaspettata, ad un qualsiasi oggetto o capo d’abbigliamento.

Per esempio, ci saremmo mai immaginati che dal pacco di pasta si potrebbe creare un portafotografie? E non solo questo, per cui ecco tutte le idee che si possono realizzare con le scatole della pasta. Dagli oggetti, come bottiglie e scatole, passiamo ai capi d’abbigliamento. Solitamente cosa ne facciamo di vecchi maglioni infeltriti? Siamo sicuri che dopo quest’articolo non buttiamo più i vecchi maglioni infeltriti perché ecco delle idee fantastiche di arredo per casa grazie al riciclo creativo.

La lampada sente freddo

Iniziamo con una battuta: la lampada sente freddo. Allora copriamola utilizzando proprio il nostro vecchio maglione. Abbiamo presente quella lampada stile contemporaneo e moderno con il paralume a forma di cilindro? Se siamo stufi di vederla, mettiamole addosso il maglione con le maniche sporgenti ai due lati e poi tagliamo con le forbici l’interno, eliminando maniche e scollo. Dopodiché, incolliamo con la colla a caldo le parti restanti.

Un vestitino per il nostro amico a quattro zampe

Possiamo riutilizzare il vecchio maglione come abitino da mettere al nostro amico peloso, visto che anche i cani e i gatti soffrono il freddo, specialmente se a pelo corto. Partendo dalla grandezza del maglione, modifichiamolo a seconda della taglia del cane o del gatto. Ricordiamo che le maniche andranno tolte in ogni caso. Ma dal maglione è possibile ricavare anche una cuccia o un cuscino per il nostro amico.

Un originale copri tazza

Abbiamo presente quei negozi dove vendono praticamente di tutto, le cose più impensabili a basso prezzo? Tra queste idee vi sono anche i copri tazza. Perché comprarli se possiamo farli noi? Ritagliamo il maglione a pezzi rettangolari più o meno lunghi e incolliamo con la colla a caldo, facendo girare il maglione attorno alle tazze per la colazione. Così evitiamo anche di ustionarci quando il latte o il tè sono roventi.

Non buttiamo i vecchi maglioni infeltriti perché ecco delle idee fantastiche di arredo per casa grazie al riciclo creativo

Ecco come, grazie al mondo del fai da te e del riciclo creativo, è possibile dar una seconda vita agli oggetti prima di gettarli nella spazzatura. Dai vecchi maglioni infeltriti, comunque, è possibile creare non solo queste idee ma anche tantissime altre, basta solo originalità e fantasia.