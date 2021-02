Lucidare l’acciaio diventa importante per rimuovere la polvere e riuscire ad eliminare l’effetto dell’ossidazione che si forma sopra. Gli oggetti in acciaio che un tempo erano lucidi con il passare degli anni possono apparire rovinati e vecchi. Vediamo Come rendere l’acciaio splendente e lucido per ottenere oggetti come nuovi con quattro prodotti naturali.

Come fare

Invece di utilizzare i prodotti in commercio adatti a questo scopo andiamo a vedere quali miscele fatte in casa possono risolverci il problema. In questo modo oltre che recuperare gli oggetti in acciaio, la scelta di utilizzare questi prodotti preserverà la salute dell’ambiente. Ecco come rendere l’acciaio splendente e lucido per ottenere oggetti come nuovi con quattro prodotti naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Limone e acqua

Andando a mescolare un litro d’acqua e il succo di due limoni possiamo ottenere una miscela perfetta per far tornare l’acciaio come nuovo. Utilizzando una spugnetta, andiamo a strofinare i nostri oggetti.

Il risultato sarà piacevolmente positivo.

Acqua e bicarbonato

Un’altra possibilità è quella di andare a mescolare 2 bicchieri di acqua calda e versare dentro il bicarbonato fino ad ottenere una pasta omogenea. Ottenuta questa miscela possiamo andare a strofinare il nostro acciaio.

Cipolla e aceto

Tagliamo una cipolla e utilizziamola per andare a strofinare i nostri oggetti. Utilizzando poi un panno caldo immerso nell’aceto possiamo proseguire la lucidatura.

Arancia e pompelmo

Possiamo anche utilizzare le scorze di arancia e di pompelmo da passare sopra i nostri oggetti e infine lucidare con un panno caldo.

Abbiamo visto quanti metodi naturali si possono utilizzare per prevenire l’opacizzazione e la ruggine che si forma sull’acciaio. Questi metodi possono essere utilizzati indifferentemente per la rubinetteria, le superfici, posate e pentole. Importanti sono le spugne che utilizziamo. Scegliere senz’altro quelle morbide. E’ molto utile sapere che l’acciaio perché resti in buone condizioni deve essere sempre asciugato.

È quindi molto semplice risolvere questi piccoli problemi quotidiani anche creando a casa qualche miscela fatta da noi.