Già agli inizi del Novecento, lo psicologo svizzero Luscher fu tra i primi a sostenere che i colori possono avere un effetto terapeutico sull’organismo.

La cromoterapia

Nasce così la cromoterapia, disciplina secondo cui ogni colore avrebbe un significato preciso, riuscendo così a influire sul nostro benessere o stato d’animo.

Pur non trattandosi di una scienza esatta, molti di noi avranno certamente avuto occasione di sperimentare come alcuni colori riescano effettivamente a trasmetterci sensazioni positive, di relax e buonumore.

Questa convinzione induce molti ad applicare i principi di cromoterapia in svariati ambiti della quotidianità, dall’abbigliamento al design.

Insomma, per rilassarsi non serve andare alla spa, ma basta scegliere il colore giusto per le pareti di casa e continuando a leggere scopriremo i più quotati.

Il giallo

Partiamo da un colore brillante, che generalmente comunica calore e vitalità. In effetti, quale tinta meglio del giallo simula la gioia di una bella giornata di sole?

Proprio per queste sue caratteristiche, il giallo non solo favorisce la luminosità dell’ambiente, ma, utilizzato in una stanza come il salotto, contribuisce anche a creare un’atmosfera di accoglienza e ospitalità.

Il rosso

Dal calore del sole passiamo a quello della Madre Terra, ben richiamato dal rosso.

Questo è anche il colore della passione e quindi quale migliore ambiente della camera da letto per provarlo?

Alcuni potrebbero obiettare che si tratta di una tinta molto accesa, dimenticando, però, l’ampio ventaglio di tonalità che spaziano da quelle brune e, appunto, terrose alle sfumature rosate.

Soprattutto queste ultime, combinate con un sapiente gioco di luci, sono perfette per addolcire l’atmosfera.

Senza contare che possiamo ricorrere alla tecnica della spugnatura per giocare con nuance diverse, rendendo ancora più morbido e avvolgente l’ambiente circostante.

Per rilassarsi non serve andare alla spa ma basta scegliere il colore giusto per le pareti di casa

Chiudiamo con il verde, colore che forse più di altri ci suggerisce l’idea di pace e tranquillità in quanto rimanda alla quiete della natura.

Il verde

Rendendo l’ambiente più sereno, favorisce la socializzazione. Si presta bene, quindi, agli ambienti generalmente destinati alla convivialità, quali la sala da pranzo o il salotto.

Non è necessario puntare su una tonalità accesa: una tinta pastello si rivelerà comunque vincente per creare la giusta atmosfera.

Se invece temiamo di osare troppo con questo colore, possiamo comunque integrarlo, creando piccole decorazioni, magari aiutandoci con lo stencil e trasformando un muro bianco in una parete floreale.