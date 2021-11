Viaggiare è una delle cose più belle da fare nella vita. Permette di staccare la spina dalla routine, dallo stress del lavoro e dalla monotonia. L’arricchimento culturale e spirituale di un viaggio è il souvenir più prezioso da riportare in valigia.

Per far sì che il viaggio sia sempre piacevole, è necessario pianificare per bene e organizzarsi il più possibile. Ogni viaggio cambia in base alla destinazione, alla stagione, alla compagnia e al budget a disposizione. Certamente, un viaggio avventuroso tra amici adolescenti non necessita di grande pianificazione, e il divertimento sta proprio in quello. Ma tendenzialmente, per una buona riuscita, un minimo di organizzazione è necessaria. In questo articolo vedremo 3 idee per organizzare un entusiasmante viaggio a tappe in camper in zone poco conosciute più un consiglio su cosa non dimenticare assolutamente.

Stimare i costi. È consigliabile provare a fare un calcolo approssimativo del costo del carburante, in base al percorso che s’intende fare ed eventuale autostrada con caselli. Un extra per spese accessorie e imprevisti è prudente metterlo in conto.

Pianificare l’itinerario. La scelta del percorso è fondamentale per sapere quali siano le soste necessarie da fare, le provviste da portare e quelle da acquistare in viaggio, il carburante che serve e il tempo per raggiungere la destinazione. Se s’intende fermarsi in un camping attrezzato, sarà bene conoscere in anticipo costi di alloggio, regole e giorni di permanenza.

Conoscere prima il camper e prenderne dimestichezza. Se è la prima volta che si viaggia in camper, è consigliato prendere dimestichezza con esso almeno qualche giorno prima della partenza. Anche gli esperti autisti dovrebbero farlo per non incappare in spiacevoli inconvenienti.

Per un viaggio all’insegna della scoperta di posti poco conosciuti, ma entusiasmanti, consigliamo di visitare:

La Scarzuola, Montegabbione in Umbria;

Villa Palagonia, Palermo in Sicilia;

Grotta di Nettuno, Alghero in Sardegna;

Castello di Sammezzano, Leccio in Toscana.

I consigli che riportiamo qui di seguito sono pensati sia per chi viaggia solitamente in camper sia per chi decide di farlo per la prima volta. È sempre bene avere sott’occhio cosa non dimenticare a casa:

App che segnali le aree di sosta (o anche guida cartacea);

kit di primo soccorso;

torcia elettrica e pile di ricambio o power bank;

asciugamani e teli in tessuto tecnico (che occupano anche meno spazio);

aspiratore portatile per mantenere pulito l’interno del camper.

Se la destinazione del viaggio è in un posto caldo, non si devono assolutamente tralasciare questi consigli per avere una valigia perfetta.