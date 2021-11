Da ragazzini molti di noi avranno avuto a che fare con mode e stili in base ai quali si veniva etichettati.

Dal fricchettone al figlio di papà, passando per il tamarro o per il dark; quasi tutti chi più chi meno siamo rientrati in qualcuna di queste “categorie”.

Quello era un modo un po’ superficiale per affibbiare ad ognuno determinate caratteristiche e riconoscerlo parte di un gruppo specifico.

Quando questo non scadeva nel bullismo ed in altri brutti fenomeni era anche un modo per sentirsi parte di qualcosa.

Basti pensare ai paninari degli anni 80!

Quel che è certo è che un certo modo di vestire poteva parlare al posto nostro ed in questi casi era una sorta di biglietto da visita.

Oggi, per certi versi fortunatamente, queste sono idee abbastanza superate.

Tuttavia, che ci piaccia o no, per certi altri il nostro modo di vestire può rivelare molto delle persone che siamo.

Gli abiti che indossiamo rivelano la nostra personalità ed il motivo è incredibile

Abbiamo visto che ci sono diverse cose che possono parlare al posto nostro.

Ad esempio abbiamo visto che uno dei modi per capire chi abbiamo di fronte, soprattutto tra le donne, è osservare il colore dello smalto che indossa.

Allo stesso modo, a seconda dell’orchidea che riceviamo in dono, potremmo avere a che fare con qualcuno che è pazzo di noi.

Per quanto siano cose che possono apparire assurde potremmo rimanere di sasso scoprendo quanto possano essere vicine alla realtà!

Su questo filone oggi scopriamo che gli abiti che indossiamo rivelano la nostra personalità ed il motivo è incredibile.

Parliamo sempre di teorie legate alla cromoterapia e alla psicologia dei colori.

Pare proprio che i colori che prediligiamo nell’abbigliamento possano dirla lunga su di noi, vediamo come.

Cosa dice il nostro abbigliamento?

Abiti neri

Il nero è ritenuto da molti un colore cupo e tetro, eppure è sinonimo di eleganza e sobrietà anche nell’animo.

Abiti rossi

L’abitudine ad indossare abiti rossi non è solo sinonimo di passionalità, ma anche energia e dinamismo, così come apertura al cambiamento.

Abiti grigi

Il grigio è un colore piuttosto neutro, prediletto da chi fatica a prendere una posizione e ad assumersi le proprie responsabilità.

Abiti blu

Il blu indosso è il preferito dalle persone pacate e dotate di grande sensibilità.

Abiti verdi

Il verde è tipico di chi ha una personalità decisa e prorompente ma al tempo stesso calma e ed equilibrata.

Abiti gialli

Chi preferisce indossare il giallo è una persona sempre alla ricerca di nuovi stimoli e del “qui ed ora”.

Emozioni anche momentanee purché intense.

Abiti viola

Il viola è particolarmente amate dalle persone molto spirituali e dotate di grande fantasia.