Sono numerose le ricerche scientifiche che pongono l’attenzione sugli effetti benefici della camminata e dell’attività motoria. A trarne giovamento non è solo il corpo, ma anche la mente. La camminata infatti accelera alcune funzioni cerebrali che migliorano la plasticità mentale della persona che svolge questa attività regolarmente. Lo abbiamo illustrato nell’articolo “Camminare ogni giorno produce un ulteriore e straordinario effetto inaspettato secondo la scienza”. Secondo alcuni studiosi, la camminata frequente e ad un determinato ritmo potrebbe nascondere anche il segreto della longevità.

Cosa rivelano gli studi

Un recente studio scientifico ha fatto luce su alcuni aspetti che interessano il ritmo della camminata e gli effetti sull’organismo. Il segreto della lunga vita risiede nelle piccole abitudini quotidiane come insegnano i grandi saggi e i maestri della meditazione. Questa tesi diventa sempre più forte anche per la scienza moderna che costantemente approda a nuove evidenze scientifiche.

Come è possibile che una camminata possa assicurare la longevità a chi la pratica con costanza? Questa semplice attività stimola su più fronti l’organismo e rappresenta un’ottima forma di prevenzione per numerose malattie. Ancora più benefica appare la camminata a ritmo sostenuto o a passo veloce. Secondo i dati che hanno registrato i ricercatori, i camminatori veloci godono di un’aspettativa di vita più lunga rispetto alla media. Essi potrebbero teoricamente vivere 20 anni più a lungo in base a delle stime. Un “effetto collaterale” assai plausibile se si considera quanto la camminata faccia bene a: sistema cardiovascolare, umore, ossigenazione dei tessuti, contrasto al sovrappeso e tanto altro.

Ecco l’andatura ideale per camminare ogni giorno ed ottenere straordinari risultati che migliorano il fisico e allungano la vita

La camminata veloce offre l’opportunità di mantenere un ritmo sostenuto che rende l’esercizio quotidiano particolarmente efficace dunque. Inoltre, come riferiscono gli studiosi, potrebbe costituire un fattore determinante la longevità. Questo dato la dice lunga su quanto siano importanti le piccole e sane abitudini che ciascuno mette in pratica costantemente durante la propria giornata. Ma cosa vuol dire camminare a passo sostenuto? Naturalmente, in questi casi non è possibile parlare di una andatura standard, in quanto esistono delle leggere variazioni da un soggetto all’altro.

Dunque ecco l’andatura ideale per camminare ogni giorno ed ottenere straordinari risultati che migliorano il fisico e allungano la vita. Nella generalità dei casi, la camminata veloce segue un ritmo differente tanto dalla passeggiata quanto dal jogging. Essa è un’attività moderata la cui andatura prevede che almeno un piede resti a contatto con il terreno a differenza di ritmi più sostenuti. Assicurandosi la propria buona dose di camminata quotidiana, dunque, la scienza conferma gli innumerevoli benefici sulla salute.

Approfondimento

È incredibile come il cervello possa eliminare le sostanze tossiche se si svolge in maniera adeguata questa azione quotidiana