I tumori sono condizioni patologiche in cui le cellule del nostro corpo cominciano a crescere in modo incontrollato e a mutare. Purtroppo, per molti tumori ancora oggi non esiste una cura, anche se la scienza sta facendo grossi passi avanti. Infatti, esistono tantissime forme diverse di neoplasia, ognuna con effetti, sintomi, trattamenti differenti.

Ma la scienza non si arrende e di recente si è scoperta una molecola che potrebbe aiutare a combattere il cancro alla testa e al collo. Vediamo quindi di che pianta si tratta.

Questa pianta perfetta per decorare il giardino è una formidabile alleata nella lotta contro questi tumori

In molti la conoscono come “pianta dei petardi”, la bouvardia ternifolia è una pianta di origine messicana, una sempreverde cespugliosa caratterizzata da fiori rosso intenso. Oltre ad essere molto bella ed impiegata a fini decorativi, questa pianta contiene una molecola formidabile, la SVC112. La molecola SVC112 deriva dalla bouvardina, una sostanza presente nella bouvardia ternifolia. Questa molecola sembra essere capace di rallentare la crescita delle cellule staminali del carcinoma squamoso della testa e del collo. Inoltre, secondo recenti studi questa molecola sembrerebbe potenziare gli effetti della radioterapia.

In particolare, gli studi sono stati condotti su pazienti affetti da carcinoma squamoso della testa e del collo e su casi controllo. In queste analisi, SVC112 riesce a rallentare la sintesi proteica e quindi la moltiplicazione delle cellule staminali tumorali. Infatti, SVC112 agisce contro le proteine Myc e Sox2, che sono essenziali alle staminali del cancro per proliferare.

Per adesso gli studi sono ancora alle prime fasi, ma in poco tempo questa molecola potrebbe trovare una funzione nei trattamenti dei pazienti. Ecco, dunque, che questa pianta perfetta per decorare il giardino è una formidabile alleata nella lotta contro questi tumori.

Come coltivarla

Questa pianta, che da anni è famosa per decorare gli ambienti esterni, ora è conosciuta anche per quest’altro motivo. Per cui, se ancora ne eravamo sprovvisti, perché non piantarla in giardino?

Questa splendida pianta ama gli ambienti luminosi, ma si consiglia di non esporla ai raggi diretti del sole, perché d’estate potrebbero danneggiarla. Inoltre, è una pianta che ama le temperature miti, mentre patisce sia le temperature molto fredde che quelle molto calde. Anche per questo, spesso si coltiva in vaso, per poterle fornire delle temperature stabili. Infatti, idealmente la bouvardia ternifolia vive bene a temperature comprese tra i 13 e i 25 gradi circa.

È importante mantenere sempre il terreno umido, ma mai stagnante per prevenire danni alle radici. Infine, per ottenere una fioritura rigogliosa, si consiglia di concimare due volte al mese tra maggio e ottobre. La fioritura si verifica a partire dall’estate fino ad autunno inoltrato e riempie di colore le nostre case.

Ecco, dunque, per quali motivi è questa la pianta con cui decorare salotti e terrazzi.

Approfondimento

