Ogni anno assistiamo, purtroppo, a molteplici decessi per malattie cardiovascolari. Secondo l’OMS circa l’85% dei decessi mondiali è riconducibile a queste problematiche. Bisogna, però, considerare che la maggior parte di queste morti potrebbe essere evitata se si facesse attenzione a diversi fattori. Una vita sedentaria, alimentazione scorretta, uso smisurato di tabacco ed alcool potrebbero incrementare il rischio di malattie cardiovascolari.

Per ridurre il rischio di infarto e ictus bisognerebbe limitare questo comune alimento contenuto in gran quantità in uno dei cibi preferiti dagli italiani. Parlando quindi di alimentazione, bisogna capire che tutto ciò che introduciamo nel nostro organismo potrebbe portare sostanze che fanno bene ed altre che fanno male.

Assumere vitamine, sali minerali, fibre e tutto ciò che potrebbe dare sostegno al nostro corpo va più che bene. Ma se abusiamo di cibi o alimenti non salutari, a lungo andare, potrebbero portare a malattie e fenomeni pericolosi per la nostra salute.

Secondo l’OMS uno degli alimenti che dovrebbe essere assunto con moderazione, fino ad un massimo di 5 grammi giornalieri, è il sale. Spesso assumiamo dei cibi che, senza rendercene conto, superano di gran lunga la quantità raccomandata.

Prendiamo come esempio una semplice pizza margherita, uno dei cibi preferiti dagli italiani. Seppure, in quest’ultima, troviamo tante sostanze benefiche è altresì vero che una pizza media di 250/300 grammi contiene circa 2 grammi di sodio.

Considerando che 2 grammi di sodio equivalgono a circa 5 grammi di sale da cucina, ecco che il limite giornaliero è stato raggiunto con una semplice pizza. Figuriamoci se, sulla pizza, aggiungessimo anche altri alimenti, come ad esempio il prosciutto. Ecco che la dose raccomandata verrebbe superata di gran lunga.

Con questo non vogliamo dire che non bisogna più mangiare pizza, ma che bisognerebbe fare attenzione a ciò che assumiamo e cercare di moderarci di conseguenza. La consapevolezza di ciò che è contenuto nei cibi e di quali rischi quel determinato alimento potrebbe portare ci aiuterà sicuramente a vivere più in salute.

Un ulteriore consiglio sarebbe quello di prepararsi una deliziosa pizza fatta in casa, in questo modo potremmo dosare al meglio anche il quantitativo di sale in essa.

