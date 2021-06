Secondo le statistiche dell’associazione italiana dei produttori di carne e uova, un italiano consuma più di 200 uova l’anno. Il numero aumenta se si contano tutte quelle uova inserite nelle preparazioni dei dolci e dei piatti salati. Effettivamente è un alimento molto usato nella cucina italiana e spesso rappresenta un vero e proprio menù quando non abbiamo voglia di cucinare. È incredibile come in pochi centimetri si possano concentrare una quantità di vitamine e minerali preziosi per il nostro organismo. Una confezione di uova non può mancare nella dispensa di casa per preparare deliziosi pasti, che solitamente sono sempre di gradimento. Quando andiamo al supermercato e ci soffermiamo davanti agli scaffali, i dubbi su cosa acquistare ci assalgono. Ci sono mille scritte, ma l’occhio cade quasi sempre solo sul prezzo, invece bisogna fare attenzione ed essere consapevoli di ciò che portiamo a casa.

Vediamo quali sono le uova migliori e di qualità da acquistare al supermercato.

I codici

È importante saper leggere tutte le etichette, così da essere preparati e non lasciare che il prezzo sia l’unico punto di riferimento. Secondo le norme dell’Unione Europea in ogni uovo va applicato un codice per chiarire la tipologia e la provenienza. I primi numeri, da 0 a 3, si riferiscono al tipo di allevamento: 0 è biologico, 1 all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia. Appare chiaro come il valore più basso, ovvero 0, sia il migliore, sia per qualità che per senso etico. L’allevamento biologico, presuppone anche mangime biologico, larghi spazi per le galline, lettiere, trespoli e nidi ed esclude assolutamente l’uso di pesticidi.

Tracciabilità e categoria

Le successive due lettere che vediamo stampate, si riferiscono al paese di produzione delle uova, quindi “IT” vuol dire che sono italiane. Poi sono inseriti anche comune e provincia di allevamento. È sempre consigliabile comprare quelle più vicino a casa, perché hanno percorso meno chilometri e meno passaggi. Nella confezione invece, sarà riportata la categoria di uova: A fresche, B di qualità, C destinate alle industrie alimentari. La categoria A è quella migliore e di qualità, costerà qualche centesimo in più, ma le uova saranno nettamente superiori.

Ecco quali sono le uova migliori e di qualità da acquistare al supermercato, meglio se biologiche e prodotte in Italia, categoria A.