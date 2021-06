Vivere in Italia significa essere costantemente circondati da bellezze e meraviglie uniche. Il nostro Paese, infatti, ci offre degli spettacoli mozzafiato e dei panorami davvero unici. Ma, per goderne appieno, dobbiamo conoscere ogni angolo della nostra terra natìa. Infatti, ci sono dei luoghi che sono davvero poco conosciuti e che durante il periodo estivo potremmo provare a scoprire. Oggi vogliamo parlare di uno di questi posti in particolare che potrebbe davvero piacere a qualcuno. Vediamo di cosa si tratta.

Questa spiaggia segreta così vicina a noi ci lascerà davvero a bocca aperta

Presentiamo oggi Cala Martina, una spiaggia davvero poco conosciuta della Toscana. Si tratta sicuramente di una delle spiagge più interessanti e suggestive della Maremma grossetana. E, soprattutto, è circondata da una riserva naturale, quindi non potrà non affascinarci. Ma ciò che ci lascerà a bocca aperta è un’altra cosa. Infatti, questo luogo è importantissimo per un fatto storico. Fu proprio da qui che il 2 settembre del 1849, Giuseppe Garibaldi si imbarcò su un peschereccio per sfuggire alle guardie pontificie e raggiungere Porto Venere. Quindi, per chi ama la storia, questo è davvero il luogo ideale.

Un modo sicuramente piacevole per raggiungere la cala è in bicicletta e per gli appassionati di bike segnaliamo che questa località è parte di un percorso ad anello lungo circa 15 chilometri, costellato di punti panoramici e che tocca anche Cala Violina.

Ecco come godersi al meglio Cala Martina e passare un’estate fantastica

La baia ci permetterà di fare attività come lo snorkeling o le lunghe passeggiate. Per gli appassionati di bici, poi, c’è una fantastica notizia: potremo raggiungere la spiaggia anche con questo mezzo. Infatti, potremo percorrere circa 15 chilometri e raggiungere la spiaggia seguendo dei sentieri davvero bellissimi. Se invece vogliamo arrivare a Cala Martina contando solo sulle nostre gambe, portiamo le scarpe da scoglio per proteggere i nostri piedi e godiamoci la camminata per arrivare alla spiaggia ammirando la natura che ci circonda.

Perciò, teniamoci pronti per quest’estate. Questa spiaggia segreta così vicina a noi ci lascerà davvero a bocca aperta! Cosa aspettiamo? Prendiamo la macchina o prenotiamo il biglietto del treno e andiamo a goderci una Toscana mai vista prima!

