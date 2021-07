Quando cuciniamo facciamo attenzione a scegliere gli alimenti giusti per la nostra salute. Cerchiamo ingredienti sani e di qualità che ci aiutino a seguire la dieta con gusto.

Con l’avanzare dell’età cerchiamo di fare il pieno di proprietà fondamentali per la nostra vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ma sappiamo davvero cosa qual è l’alimento giusto per noi?

Niente paura. Scopriremo insieme un alimento gustoso e facile da cucinare che ci aiuterà a vivere bene.

Per rallentare l’invecchiamento e mantenere le ossa forti basta 1 solo trucco vincente

Ogni volta che facciamo la spesa stiamo attenti a cercare alimenti sani e nutrienti.

Questi sono fondamentali per lo sviluppo del nostro copro e ci aiutano a sconfiggere i segni del tempo.

Ma siamo stufi di comprare sempre le stesse cose.

Vorremmo qualcosa di buono e gustoso che magari ci faccia fare il pieno di calcio, magnesio e vitamine.

Esiste qualcosa che fa al caso nostro?

Pochi di noi sanno che per rallentare l’invecchiamento e mantenere le ossa forti basta 1 solo trucco vincente.

Ci basterà comprare la zucca violina.

Questa zucca dalla forma allungata, prende il suo nome proprio perché ricorda la forma del violino.

Di colore giallo arancio, ha la buccia un po’ rugosa ma sprigiona un meraviglioso profumo appena tagliata.

Essendo la più dolce tra le varietà delle zucche, è perfetta come ingrediente di molte ricette.

Inoltre, è ricca di antiossidanti che rallentano l’invecchiamento ed è fonte di calcio e magnesio.

Non dimentichiamoci poi, che è ricca di vitamine e fibre e questa la rende perfetta per chi vuole restare in linea.

Come si conserva?

È fondamentale saper conservare correttamente la zucca violina. Questo ci permetterà di beneficiare al meglio delle sue proprietà nutritive.

La zucca violina può essere conservate fino a sette mesi se intera. Ci basterà tenerla in un posto senza umidità e con temperatura sopra i 15 gradi.

Se invece abbiamo tagliato la nostra zucca, potremo conservarla in frigo per 3 giorni.

Si consiglia di conservare la polpa in frigo rivestendola di pellicola da cucina. In questo modo non si seccherà.

Un gustoso contorno

Se vogliamo gustare al meglio questa buonissima verdura, ci basterà cuocerla al forno.

Dovremo sbucciarla e togliere i semi, poi la taglieremo a fette non troppo sottili. Cuocendola a 180 gradi con un po’ di erbe aromatiche, avremo un contorno gustoso, leggero e salutare.

Adesso siamo pronti per fare il pieno di calcio, vitamine, magnesio e fibre. Il nostro corpo ci ringrazierà per questa verdura gustosa e nutriente.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura