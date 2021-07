Cremoso e filante quest’irresistibile rotolo di melanzane è il piatto che stavamo aspettando

Le melanzane sono verdure di stagione molto amate ed apprezzate. Sono molto versatili e con esse possiamo preparare moltissimi piatti gustosi e perfetti per ogni occasione. Oggi la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori una ricetta davvero golosa ed irresistibile che vede le melanzane come protagoniste.

Ingredienti

a) 3 melanzane;

b) 200 gr. di mozzarella;

c) 100 gr. di prosciutto cotto;

d) 2 uova;

e) 50 gr. di pangrattato;

f) 15 gr. di formaggio grattugiato;

g) 1 litro di olio di semi;

h) 15 gr. di olio evo;

i) sale q.b.

Ingredienti per la salsa

a) 250 ml. di passata di pomodoro;

b) 1 spicchio d’aglio;

c) 1 cucchiaio d’olio evo;

d) sale q.b.;

e) 6 foglie di basilico.

Per preparare il rotolo di melanzane, iniziamo preriscaldando il forno a 200 gradi ventilato. Intanto, laviamo per bene e tagliamo le melanzane a fette sottili. Dopo aver rivestito la teglia con la carta da forno, spennelliamo le melanzane con un filo d’olio, saliamole e facciamole cuocere per circa 25 minuti.

Una volta pronte, lasciamole intiepidire e mettiamole su un foglio di pellicola trasparente. Nel posizionarle, cerchiamo di accavallarle leggermente in modo da creare uno strato uniforme.

Stendiamo sul letto di melanzane il prosciutto cotto a fette. Tagliamo a pezzetti fini la mozzarella e strizziamola per rimuovere il siero che contiene. Sopra il prosciutto adagiamo la mozzarella e con delicatezza arrotoliamo le melanzane aiutandoci con la pellicola.

Ripieghiamo per bene i bordi e lasciamo riposare il rotolo di melanzane nel frigorifero per circa mezz’ora.

Preparare il sugo e far cuocere il rotolo

Mentre il rotolo riposa nel frigorifero, prepariamo il sugo di pomodoro. Mettiamo in un pentolino, l’olio e uno spicchio d’aglio. Facciamolo rosolare e versiamo la salsa. Saliamola e facciamola cuocere per circa 20 minuti. Uniamo il basilico e lasciamo riposare la salsa.

Prepariamo due ciotoline: l’una contenente le uova e l’altra il pangrattato e il formaggio grattugiato. Dopo aver sbattuto le uova, saliamole e prendiamo il rotolo dal frigo. Quindi rimuoviamo la pellicola e passiamo il rotolo prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

In una padella capiente, mettiamo abbondante olio di semi e facciamolo scaldare. Quando l’olio sarà caldo, facciamo cuocere il nostro rotolo girandolo in modo che diventi dorato in modo uniforme su tutti i lati.

Cremoso e filante quest’irresistibile rotolo di melanzane è il piatto che stavamo aspettando. Infine, serviamolo accompagnato dalla salsa di pomodoro precedentemente preparata. Siamo certi che la bontà di questo secondo piatto conquisterà grandi e piccini.

