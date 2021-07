La stagione tanto attesa è arrivata, finalmente possiamo abbronzarci per bene, sia che ci troviamo in montagna, città o mare.

Ovviamente bisogna esporsi al sole prendendo le giuste precauzioni, altrimenti potremo procurarci fastidiosi problemi alla nostra pelle.

È fondamentale, intanto, consumare verdure e frutta di stagione aiutando il nostro organismo a ricevere acqua e micronutrienti indispensabili per la pelle e per l’abbronzatura.

In pochi conoscono questo straordinario olio perfetto per un’abbronzatura naturale e duratura

Stiamo parlando dell’olio di carota, un prodotto incredibilmente utile per preparare la pelle a ricevere l’abbronzatura.

Non dovremo far altro che procurarci delle carote selvatiche per creare questo acceleratore dei processi abbronzanti, sfruttando l’elevato contenuto di beta carotene e vitamine.

Il betacarotene prepara la pelle all’esposizione solare, favorendo un’abbronzatura più graduale e duratura.

È facilmente reperibile nei negozi ma possiamo anche prepararlo in casa, senza sprecare prezioso denaro.

Non è assolutamente una procedura complicata, oltre ad essere veloce, dobbiamo solo sapere che dovremo lasciar trascorrere del tempo, prima di poterlo utilizzare.

Basterà solamente mettere a macerare le carote in un olio vegetale, possibilmente quello di cocco o di mandorle.

Nel momento in cui saranno pronte, bisognerà tritarle attentamente ed infine filtrarle e metterle in un vasetto.

Sarà importante attendere all’incirca venti giorni, prima di utilizzarlo e dovrà essere conservato lontano da fonti dirette di calore.

Il nostro olio di carota fatto in casa sarà pronto per essere spalmato sulla pelle e vedere i suoi incredibili risultati di lucentezza e idratazione.

Inoltre, i trattamenti con olio di carota hanno anche una funzione antietà, basterà applicarlo dopo la doccia e ripetere l’operazione prima di andare a dormire.

Carote

È consigliato associare l’utilizzo dell’olio insieme col frequente consumo di carote nella nostra alimentazione quotidiana.

I metodi per assumere questo alimento sono innumerevoli: per esempio a colazione, abbinata alla frutta fresca o allo yogurt, oppure insalate a pranzo o cena

Non tutti sanno infatti che le carote sono degli ottimi antiossidanti che ci aiutano ad eliminare le tossine in modo naturale.