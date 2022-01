È quasi ormai trascorsa una settimana dall’inizio del nuovo anno. La curiosità su cosa ci riserverà questo 2022 non si placa di certo. Già abbiamo visto che quest’anno sarà ricco di sorprese per il super favorito Pesci, ma che la dea della fortuna strizzerà l’occhio anche a questi altri 3 segni zodiacali.

Senza pensare così avanti nel tempo, soffermiamoci un momento sulla giornata odierna e i giorni a seguire. Ad esempio, il Sagittario e altri segni hanno goduto di un Natale ricco di gioia, amore e festosa energia. Ma vediamo cos’hanno in serbo stelle e pianeti per il giorno dell’Epifania, che, oltre a portare una bella calza piena di dolci ai bambini, chiude il sipario sulle feste.

Facciamo subito una premessa: se la Befana porterà soldi a palate a Toro e Capricorno, questi altri 3 segni zodiacali vivranno momenti terribili in amore e nostalgiche malinconie.

Le finanze sorridono a questi segni di terra

Ai nati sotto il segno del Toro, la Befana porterà una calza ricca di sorprese. Anzitutto, potrebbe esserci qualche entrata finanziaria che rallegrerà immediatamente la giornata. Ma non è ancora finita, perché, anziché il carbone, sono in arrivo altri regali, nuove amicizie ma, soprattutto, opportunità da non lasciarsi sfuggire. Insomma, per il Toro il 2022 inizia alla grande, facendo presagire un anno denso di sorprese.

Sembra proprio che il nuovo anno sia dalla parte dei segni di terra. Altro favorito per la giornata del 6 gennaio è, infatti, il Capricorno. Sempre attenti e dediti al lavoro, i nati sotto questo segno saranno concentrati su investimenti e questioni monetarie. Ma oltre agli affari, sono previsti anche incontri piacevoli, cultura e viaggi interessanti.

Decisamente sottotono, invece, è la situazione sentimentale ed emotiva di questi altri 3 segni zodiacali.

L’Ariete dovrà tenere a freno la lingua, perché le possibilità di incomprensioni sono dietro l’angolo. E, di conseguenza, anche i litigi con il proprio compagno.

Atmosfera frizzantina anche per il segno della Vergine. La presenza di Marte in quadratura, infatti, porterebbe tensioni e motivi di litigio tra familiari e, ovviamente, anche con il partner. Per i nati sotto questo segno, l’ideale sarebbe estraniarsi dagli altri per un po’, entrando quasi in una specie di letargo delle relazioni, così da avere il tempo per meditare e riflettere.

Concludiamo scoprendo cosa accadrà al Leone

Anche il Leone non darà il meglio di sé nei rapporti interpersonali perché si farà prendere dalla tristezza e dalla nostalgia. I nati Leone cominceranno a rievocare episodi del passato facendosi travolgere dalla malinconia. Infine, oltre a questo atteggiamento non propriamente allegro, arriva Saturno a mettere i bastoni fra le ruote in ambito lavorativo. Per risolvere i problemi e risollevare lo spirito, niente di meglio di un po’ di sana attività fisica. Una bella corsetta all’aria aperta o anche una semplice passeggiata saranno perfette per schiarire idee ed umore.