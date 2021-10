Abbiamo appena superato la prima metà di ottobre ed è arrivato il momento di chiedere alle stelle cosa ci riserveranno nel mese di novembre. Soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale. Per molti segni decisamente attraenti le questioni amorose non sono quasi mai un problema. Per altri, invece, è difficile mettere in piedi relazioni durature e trovare il vero amore. Ma non dobbiamo disperare. Gli astri danno a tutti un’occasione. Ad esempio per questi 4 fortunatissimi segni zodiacali novembre sarà davvero il mese dell’amore romantico. Vediamo quali sono e se ci siamo anche noi in questa lista. Potrebbe essere in arrivo la svolta che attendiamo da mesi.

Il segno più fortunato in assoluto a novembre sul versante amore sarà il Toro. Chi vive già un’amore di coppia riscoprirà la passionalità e il romanticismo che sembravano ormai passati in secondo piano. Per i single potrebbe andare ancora meglio. Il prossimo mese potrebbe arrivare una persona speciale, destinata a rimanere a lungo. Forse è davvero il compagno giusto che cambierà in meglio la vita ai nati sotto questo segno.

Ottime notizie anche per i Gemelli. Romanticismo e passione, anche fisica, non mancheranno in nessun giorno del mese. Le coppie aumenteranno anche le loro frequentazioni, ma questo non toglierà nulla all’intimità. Chi ancora non ha un compagno o una compagna deve solo aspettare. Novembre potrebbe portare una storia davvero importante.

Buone notizie per Capricorno e Acquario

Dopo mesi complicati a livello sentimentale potrebbe essere arrivata la svolta per i Capricorno. I nati sotto questo segno sono grandissimi lavoratori e hanno spesso la carriera come priorità. Ma forse è arrivato il momento di iniziare a guardarsi intorno. Dare finalmente spazio ai sentimenti aiuterà sia le coppie che i single. Le prime ritroveranno quella complicità che sembrava perduta. I secondi dovrebbero cerchiare sul calendario i primi giorni del mese. Proprio in quel periodo è destinato ad avvenire un incontro che cambierà la vita e che potrebbe dare il via a una relazione decisamente piccante.

Novembre sarà un mese molto felice anche per gli Acquario. La complicità nella coppia raggiungerà picchi altissimi e non mancheranno momenti di romanticismo estremo. I single si guarderanno intorno, soprattutto nell’ambiente di lavoro. Potrebbe arrivare proprio da lì la persona giusta per una nuova e importante relazione.

