I cani sono animali profondamente empatici. Provano, come noi, emozioni ma usano altri modi per esprimerle.

Li vediamo spesso scodinzolare o afflosciare le orecchie per comunicare. Potremmo pensare che il pianto attraverso le lacrime sia la risposta ad un’emozione.

Non è così, è semplicemente la reazione ad un’irritazione agli occhi.

I nostri cani, invece, usano una serie di vocalizzazioni per esprimersi. Questi suoni ci possono anche far pensare che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Ma in realtà, molte volte, non è così.

Allora per quali motivi i cani piangono?

Ricerca d’attenzione

La ricerca di attenzione avviene soprattutto nei cuccioli di cane.

Spesso quando lasciamo la stanza il nostro cucciolo inizia a piangere con la speranza che torniamo a dargli attenzioni.

È consigliato ignorarlo e dargli attenzione solo una volta che avrà smesso. Altrimenti penserà che ogni volta che piange correremo da lui.

Dolore

Il cane comunica con pianti e gemiti quando non si sente bene.

Se ha difficoltà a muoversi, la cosa migliore sarebbe portarlo dal veterinario.

La paura

Il nostro cane si spaventa per vari motivi. Come rumori forti e improvvisi. Spesso questo disagio è anche dovuto a traumi passati.

Può anche piangere in una situazione di ansia. Come quando viene lasciato a casa da solo.

Infatti capita spesso che per sfogarsi inizierà a distruggere degli oggetti.

Quando ci troviamo a passeggio, se ha paura, inizierà a guaire tentando la fuga dal guinzaglio. Non lo sgridiamo, è semplicemente in panico. Tentiamo invece di rassicurarlo attraverso qualche snack o carezza.

Pianto di gioia

Spesso dimostrano questo atteggiamento saltando, abbaiano e non riescono a controllarsi quando fanno qualcosa che li diverte o li eccita.

Quando torniamo a casa, il nostro cucciolo è così felice di vederci che tutto il suo corpo inizia a dondolare. E lui stesso inizia a piangere “di gioia”.

Fame e sete

Quando hanno fame o sete, molti cani muovono la ciotola con la zampa per fare rumore. Oppure iniziano a piangere vicino al posto dove mangiano.

Abbiamo visto, dunque, per quali motivi i cani piangono.