La brutta stagione in corso porta tante spiacevoli conseguenze nelle quali si rischia spesso di incappare. Oltre che il terribile freddo, il tempo peggiora e le condizioni atmosferiche si fanno più avverse.

In particolare, la pioggia insistente potrebbe provocare spiacevoli disagi in casa nostra. I più colpiti sono di solito i vetri delle finestre. Infatti, oltre che macchiarsi e sembrare sporchi, rischiano di appannarsi a causa della troppa umidità. Vederli in queste condizioni non fa piacere, tanto più se a dovercene occupare siamo noi stessi.

Malgrado ciò, possiamo rimediare a questa situazione con un semplice trucchetto casalingo. È una soluzione semplice e veloce che farà risplendere nuovamente i nostri vetri. Vediamo come realizzarla in pochi passi.

Per pulire velocemente i vetri appannati dalla pioggia basta questo stupefacente detergente fai da te economico ed efficace

Abbiamo visto come in molte situazioni i prodotti della cucina possano mettere una pezza ai problemi casalinghi che ci ritroviamo ad affrontare. Non a caso, per pulire e lucidare tutto il piano cottura serve questo sgrassatore naturale economico pronto in un attimo.

Anche in questo caso ricorreremo a loro per risolvere in un batter d’occhio l’appannamento dei nostri vetri. Per mettere in pratica il nostro metodo dovremo utilizzare acqua, aceto, succo di limone e amido di riso.

Tutto quello che dovremo fare sarà versare questi ingredienti in una bacinella e mescolare bene il tutto. Quando avremo ottenuto la nostra soluzione ecologica fai da te, potremo travasarla in uno spruzzino pronta per l’uso.

Ora ci basterà applicarne un po’ sui vetri opachi e spargerla con uno straccio morbido e asciutto. In poco tempo dovremmo riuscire a vederne l’effetto sulle superfici. Per pulire velocemente i vetri appannati dalla pioggia basta questo stupefacente detergente fai da te economico ed efficace.

Una curiosa alternativa da provare

Come abbiamo potuto intuire, l’amido è un ingrediente che può fornirci un aiuto considerevole per mantenere puliti i vetri di casa. Per questo, in sostituzione alla soluzione appena proposta, potremmo utilizzare una comune patata.

Non dovremo fare altro che affettarla a metà e strofinarne una parte sulle superfici da trattare. Terminiamo l’operazione ripulendo tutto con un panno umido. I vetri delle nostre finestre dovrebbero tornare puliti e splendenti come una volta.

