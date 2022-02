Le temperature iniziano a salire e l’inverno sembra ormai passato. Se finora abbiamo tralasciato la cura del terrazzo o del giardino, è arrivato il momento di darci da fare. Purtroppo i lunghi mesi di pioggia e umidità hanno impregnato muretti e pavimenti, lasciando una terribile patina verde.

La cosiddetta patina biologica occupa soprattutto le pavimentazioni, le scale, gli angoli ombrosi, ma anche le pietre e le fessure dei vialetti. Con l’arrivo del sole, questi organismi tendono a rinforzarsi e proliferare. Ecco perché proprio in questo periodo le superfici ne sono ricoperte.

Oltre all’aspetto estetico, col passare del tempo muffe e licheni tendono a deteriorare i materiali e formare crepe e a scrostare gli intonaci. Ecco perché è fondamentale agire in fretta ed eliminarli. Ma non serviranno prodotti chimici costosi né lavori impegnativi. Ecco il rimedio naturale ed efficace per pulire piastrelle, muri, fontane e pavimenti esterni in un batter d’occhio.

Prodotti naturali fai da te invece che diserbanti chimici

Cemento, calcestruzzo, marmo, legno, granito. Ognuno di questi materiali può essere attaccato dalle formazioni di muffa, alghe, licheni. Per prevenirne la formazione e contrastarli, il mercato del giardinaggio offre parecchi prodotti ad hoc.

Tuttavia, esistono anche rimedi naturali su cui fare affidamento. La sorpresa è che non dovremo andare lontano per procurarceli. Infatti, molti di questi ingredienti li troviamo facilmente nella nostra cucina, nella dispensa o nel freezer. Con pochi euro e una sola miscela saremo pronti a contrastare questo sporco biologico. Terrazzi e giardini ritorneranno a splendere in poco tempo. L’unico attrezzo extra che ci servirà sarà una scopa o una spazzola a setole dure.

Per pulire piastrelle, muri e pavimenti di terrazzi e balconi da muffa, alghe e muschio basterebbe questo efficace ed economico rimedio naturale

Uno dei rimedi naturali più efficaci per ogni tipo di pulizia è l’aceto bianco. Questo prodotto riesce a sgrassare e sciogliere anche lo sporco più incrostato. Per liberare pavimenti e piastrelle dalla muffa potrebbe essere sufficiente anche usato da solo.

Per materiali porosi come marmo, cotto, arenaria e granito sarà sufficiente diluirne un bicchiere in 2 bicchieri d’acqua tiepida. Una volta applicato direttamente sulla parte rovinata, basterà aspettare un’ora e rimuovere tutto con la scopa rigida per esterni.

Ma per le situazioni più gravi, specialmente se si tratta delle fughe tra le piastrelle, sarà necessario mescolare l’aceto a un altro liquido. Pochi sanno che la vodka è eccezionale per far tornare bianchi muri, muretti, pavimenti e altre superfici. In questo caso ne uniremo un bicchiere con uno d’aceto per poi spruzzarlo nella zona che richiede la pulizia. Versiamo poi dell’acqua bollente e passiamo la scopa. In pochi minuti licheni e macchie nere di muffa andranno via.

