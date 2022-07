È la stagione per vivere e sfruttare più possibile gli spazi esterni casa. Potremo fare colazione all’aria aperta, bere un aperitivo con gli amici o leggere un libro in assoluto relax. Per avere l’atmosfera perfetta, però, bisogna darsi un poco da fare e sistemare tutto ciò che ci circonda al meglio.

Quindi, dovremo mantenere un manto erboso rigoglioso, proteggere le piante dal caldo, eliminare rami e foglie secche e dedicarci alla pulizia di superfici e arredamento. Infatti, per avere un terrazzo o giardino in ordine è necessario che tutto sia pulito. Se i mobili da giardino sono ingialliti basterà usare dei rimedi della nonna efficaci ed economici, come il succo di limone o poche scaglie di Marsiglia. Allo stesso modo dovremo ripulire e fare brillare pavimenti e mattonelle, soprattutto se notiamo macchie e sporco eccessivo.

Per pulire piastrelle e pavimenti esterni ruvidi e porosi, in pietra o cotto, ecco 3 detersivi fai da te

Anche se si tratta di superfici esterne, esposte alle intemperie, questo non vuol dire poterle trascurare, perché con dei piccoli accorgimenti potremmo farli risplendere. Solitamente gli ambienti che circondano casa sono realizzati con elementi diversi rispetto alle pavimentazioni interne. Molti preferiscono avere piastrelle ruvide e porose in pietra, terracotta o anche in cemento, materiali più resistenti ma non proprio semplici da trattare.

Questo genere di pavimentazioni assorbe velocemente i liquidi e lo sporco tende a incrostarsi in superfice. Prima di procedere con l’eliminazione delle macchie, dovremo togliere lo strato di sporcizia senza prodotti, con una spazzola adatta al tipo di materiale. L’ideale sarebbe agire con un’idropulitrice, ma non tutti la posseggono e i costi non sono economici.

In alternativa, bagnamo con abbondante acqua, prima di aggiungere successivamente il detersivo. La scelta del prodotto da impiegare dipende dal materiale delle mattonelle, che nella maggior parte dei casi è in cotto o in pietra.

Detergenti con pochi ingredienti

Un mix che potrebbe essere adatto per pulire piastrelle e pavimenti esterni ruvidi e porosi è composto da:

3 litri d’acqua;

6 cucchiai di aceto bianco;

5 cucchiai di alcol etilico;

½ bicchiere di sapone per piatti biologico.

Versiamo il composto sulle mattonelle e strofiniamo energicamente con una scopa a setole spesse, successivamente dovremo risciacquare con abbondante acqua.

Per lucidare un pavimento in cotto, dopo potremo passare della cera d’api e acqua, utile per creare un film protettivo. Per detergere a fondo superfici in cotto, aggiungiamo nel secchio d’acqua 500 ml d’aceto bianco e un bicchiere di scaglie di Marsiglia o detersivo per piatti.

Invece, per fare risplendere le superfici in pietra, per ogni litro di acqua mischiamo un cucchiaio di bicarbonato e una goccia di sapone liquido per piatti. Passiamo questo mix in tutta la superfice con un mocio in microfibra ben strizzato, o una spazzola per esterni, per avere dei pavimenti lucidi e puliti a fondo.

