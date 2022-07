2 metodi efficaci ed economici per togliere le difficili macchie di grasso e olio motore dagli abiti

Può capitare di dover sistemare uno specchietto o di aprire il cofano dell’auto, per controllare l’olio o l’acqua nel motore. Oppure, semplicemente, può capitare di avvicinarsi alla porta del garage e sporcarsi. In questi casi, sappiamo, fin dall’inizio che ci troviamo dinanzi ad un tipo di macchia difficile da rimuovere e che, quindi, ci causerà dei problemi. In tal caso, potremo rifarci a quest’articolo per capire come muoverci in siffatte circostanze. È essenziale agire con rapidità per cercare di togliere la macchia in maniera efficace. Qui, in particolare, indicheremo 2 metodi per tentare di risolvere questo inconveniente. Anzitutto, dovremo munirci di:

1) un cucchiaio;

2) uno straccio da cucina o di carta assorbente (va bene a anche quella che si utilizza per i fritti);

3) borotalco o amido di mais;

4) detersivo per piatti;

5) acqua calda;

6) un detergente per indumenti.

La procedura da seguire per rimuovere la macchia

In primo luogo, cerchiamo di far assorbire la maggiore quantità di grasso o olio, utilizzando lo straccio o la carta assorbente. Più specificamente, occorrerà tamponare leggermente sulla macchia, per evitare che essa si espanda. Poi, con il cucchiaio, applicheremo una buona quantità di talco o amido sopra la stessa, strofinando. A quel punto, rimuoviamo il talco, a mano a mano che il grasso si assorbe. Per eseguire questo passaggio, è opportuno avvalersi di un piano rigido. Successivamente, strofiniamo il tessuto macchiato con una piccola quantità di detergente liquido, da entrambi i lati. Il tutto, con movimenti circolari, prestando attenzione a non spargerlo sul resto dell’indumento. Infine, laveremo il capo in acqua calda e con con detergente normale per il bucato. Tra i 2 metodi efficaci ed economici per togliere le macchie di grasso e olio dell’auto, ve ne è un altro. In questo caso, dovremo munirci della schiuma da barba, da utilizzare dopo la carta assorbente o lo strofinaccio. Questi ultimi, servono, come indicato prima, a far assorbire il grasso in eccesso.

Nel secondo metodo, il prodotto portante sarà la schiuma da barba, da stendere con le dita sulla macchia. Poi, strofiniamo con un panno umido, finchè la schiuma non è scomparsa. Ripeteremo questo processo più volte, per poi lasciare asciugare il tessuto per un giorno. L’indomani, controlleremo se la macchia è ancora visibile. Nel caso in cui non sia scomparsa, ripeteremo i passaggi su indicati una seconda volta.

