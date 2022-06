Quando cuciniamo, certamente, non ci facciamo mancare strumenti utili come padelle, pentolini e pentole. Questi oggetti, quando nuovi, sono al massimo delle loro potenzialità. Ma, senza dubbio, quando il tempo passa possono insorgere alcuni problemi, come bruciature e aloni sedimentati e difficili da rimuovere, pur utilizzando prodotti specifici.

Per questo motivo potremmo pensare di disfarci delle vecchie pentole annerite e di comprarne di nuove. Ma quando ci rechiamo tra le corsie dei negozi di casalinghi facciamo marcia indietro, a causa dei prezzi, che non sono sempre convenienti.

Una soluzione, però, esiste. Non dobbiamo per forza buttare nella spazzature gli oggetti da cucina anneriti e comprarne di nuovi, perché per pulire pentole e padelle di vario tipo, antiaderenti e in acciaio, basta un trucco davvero semplice. E che le nonne conoscono bene da tempo.

Acqua e limone

Due semplici ingredienti, che tutti abbiamo in casa, possono aiutarci a pulire le nostre pentole e a togliere quell’annerimento, dovuto a bruciature di cibi o alla colorazione di liquidi versati nei recipienti.

Si tratta dell’acqua e del limone. Scopriremo, nello specifico, come agire con questo classico rimedio della più esperte della famiglia per togliere il nero da pentole, padelle, padellini e pentolini. Insomma, da stoviglie di qualsiasi dimensione, antiaderenti o realizzate in materiali come l’acciaio.

Per pulire pentole e padelle antiaderenti e in acciaio bruciate e nere basta 1 semplicissimo rimedio della nonna

Potremo pulire pentole e padelle annerite grazie al bollire mezzo limone in acqua. Dovremo riempire di acqua le pentole, al di sopra del segno di bruciatura, ma senza arrivare al bordo.

Prenderemo quindi 1 limone, lo taglieremo a metà e getteremo in acqua una di queste parti. Accenderemo il fuoco del fornello e lasceremo bollire. Dopo alcuni minuti dalla bollitura, spegneremo il fuoco e lasceremo raffreddare l’acqua tra i 15 minuti e mezz’ora.

Trascorso il tempo, rovesceremo l’acqua e il limone nel lavandino e ritroveremo le pentole pulite.

Nel caso di pentole molto grandi, dovremo gettare in bollitura entrambe le metà del limone. Per i pentolini sarà sufficiente mezzo frutto.

Per le padelle potremo tagliare in due una metà di limone, riempire di acqua poco sotto il bordo e accendere il fuoco a fiamma bassa. In questo modo eviteremo fuoriuscite di acqua e ulteriori bruciature.

Possiamo inoltre strofinare il mezzo limone, dalla parte della scorza, sulle parti esterne eventualmente annerite delle pentole. L’effetto sarà pulente e lucidante.

Lettura consigliata

Basta 1 trucco semplicissimo e veloce per sbrinare il freezer senza fatica e in meno di 15 minuti