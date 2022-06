A chi non è mai capitato di guardare una foto appena scattata e scoprirsi più brutti di quanto pensassimo? Molti di noi sono sicuri di apparire più brutti in foto rispetto a quando ci vediamo nello specchio. In fotografia ci sembra di vedere mille difetti che rendono il nostro aspetto sgradevole, quando poco prima allo specchio pensavamo di essere a posto. Ma perché succede questo? È vero che la nostra immagine in foto è peggiore di quella riflessa? E soprattutto, come possiamo rimediare? Vediamo di fare chiarezza.

È vero che la foto distorce il nostro viso

Innanzitutto ricordiamoci che le macchine fotografiche, soprattutto quelle dei cellulari, distorcono l’immagine del nostro viso quando scattiamo una foto troppo da vicino. Il nostro naso è più vicino alla fotocamera, e quindi nella foto apparirà più grande di quello che è in realtà. Tenere il telefono troppo vicino è uno degli errori da evitare se vogliamo scattare un selfie perfetto. Ma c’è anche un altro motivo per cui in foto ci vediamo più brutti che allo specchio: lo specchio ci restituisce un’immagine invertita di 180 gradi. Le nostre facce non sono mai completamente simmetriche. Essendo abituati a vedere la nostra immagine invertita nello specchio, quella che vediamo in foto ci sembrerà strana e meno famigliare.

È questo il vero motivo per cui ci vediamo più belli allo specchio che in foto e come rimediare

Ricordiamoci che la macchina fotografica non riproduce il nostro viso con le proporzioni esatte se la foto viene scattata troppo da vicino. Lo specchio, invece, capovolge la nostra foto di 180 gradi. La verità è che nessuno di questi due strumenti è perfettamente accurato. Ma se vedere le nostre foto ci mette a disagio e quasi non ci riconosciamo, proviamo un semplice trucchetto per rimediare.

Capovolgiamo la foto di 180 gradi per rendere il nostro viso più famigliare

È questo il vero motivo per cui il nostro viso non ci sembra famigliare in foto: siamo abituati a vederci con destra e sinistra invertite. Ma per metterci più a nostro agio proviamo un semplicissimo trucchetto: capovolgiamo la foto come se fosse allo specchio. Basta usare un semplice strumento di editing per girare la foto in modo da invertire destra e sinistra. Il nostro viso ci sembrerà immediatamente più famigliare. In alternativa, possiamo tenere la foto davanti a uno specchio e guardare la sua immagine riflessa per capire se siamo veramente venuti male in foto o è soltanto una nostra impressione.

