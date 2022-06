Rispetto al suo competitor diretto Centrale del Latte d’Italia il titolo Newlat Food ha sempre fatto meglio nel corso dell’ultimo anno. Il primo titolo, infatti, ha perso circa il 25%, mentre il secondo ha perso il 15%. Se, però, si estende l’arco temporale agli ultimi cinque anni la situazione di Newlat Food non migliora. In questo periodo, infatti, il titolo ha perso circa il 70%.

Se, però, guardiamo alla valutazione ci rendiamo conto che l’andamento del titolo non è del tutto inaspettato. Come riportato sulle riviste speciaizzate, Newlat Food, infatti, è fortemente sopravvalutato secondo la maggior parte degli indicatori.

La società opera con multipli di utili elevati: 26,03 volte il suo utile netto per azione stimato per l’esercizio in corso. Negli ultimi 12 mesi, poi, le revisioni degli utili sono state quasi tutte al ribasso. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa. Infine, date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le azioni con più alto potenziale di crescita del fatturato.

Tra gli aspetti positivi, invece, troviamo che il titolo è valutato 0,41 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Dal punto di vista degli analisti la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 55%.

La rottura dei supporti potrebbe favorire la ripartenza al ribasso. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 27 giugno a 5,84 euro, in ribasso dell’1,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma da circa 2 mesi le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 5,62 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 6,11 euro. In questo caso il titolo potrebbe dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 7,2 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto si trova in prossimità dei massimi storici e la sua rottura potrebbe far scattare al rialzo le quotazioni.

La rottura dei supporti potrebbe favorire la ripartenza al ribasso con le quotazioni che potrebbero dirigersi verso la massima estensione del ribasso in area 4,69 euro.

