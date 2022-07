Come pulire i sandali di pelle da macchie e odori con un trucco facile

Sono comodi, leggeri e adatti alla maggior parte delle situazioni informali i sandali. Con l’afa ed il caldo opprimente, rappresentano un’alternativa validissima alle calzature più pesanti. Amati anche dai turisti, che possono passeggiare per le città e per le escursioni in giro per l’Italia e per l’Europa.

Come tutte le soluzioni, però, comportano anche qualche piccola opera di manutenzione e pulizia. Non si tratta solo di una questione di cattivi odori che alla lunga insieme alle impronte potrebbero sedimentarsi nella calzatura dei sandali e colpire la pelle del nostro piede.

Ma si tratta anche di un problema molto concreto di pulizia del tessuto. Specie per i sandali in pelle, che sono potenzialmente delicati e che con un lavaggio aggressivo potrebbero impregnarsi prima e seccare poi. Meglio forse occuparsene con una soluzione semplice, rapida e composta da ingredienti domestici. Così forse ci chiediamo come pulire i sandali di pelle da macchie e odori. Talvolta può bastare utilizzare una soluzione a base di aceto di vino bianco, acqua e qualche goccia di detersivo per i piatti. Vediamo come fare.

Il metodo da seguire

Questo trucco è da utilizzare per le macchie più comuni e generiche che possono colpire la nostra scarpa. Dobbiamo quindi dotarci di uno canovaccio morbido e di una spazzola.

Le proporzioni prevedono un mix di due parti di acqua e una di aceto bianco di vino. A questa, dovremo aggiungere qualche goccia di detersivo per i piatti. Se la superfice del sandalo invece è fatta di un materiale ancora più delicato, come il camoscio, evitiamo l’aggressività dell’aceto e del sapone per i piatti. Meglio tamponare semplicemente unendo l’acqua a qualche goccia di sapone.

Secondo il metodo, dobbiamo spuzzare il composto sulla superficie tamponandolo ed espandendolo con la spazzola (o il canovaccio). Dopo, applichiamo una seconda volta lo straccio per umidificare ulteriormente la superfice ed attendiamo che si asciughi.

Attenzione alle macchie comuni ma più insidiose: pensiamo al grasso oppure al sangue (dovuto a qualche piccola ferita). Nel primo caso la sera prima delle operazioni dovremmo inumidire la superfice del sandalo e lasciare agire sostanze come il borotalco o il bicarbonato. In caso di macchie di sangue, poi, meglio inumidire anche con qualche goccia di acqua ossigenata per disinfettare.

Proviamo sempre i rimedi in un angolo di pelle limitato, così da tranquillizzarci in ordine al risultato ed evitare problemi con materiali più delicati.

In generale, per prevenire la formazione di cattivi odori si consiglia di asciugare sempre il piede prima di indossare la scarpa. Questo vale tanto per la pelle quanto per la suola. L’umidità, infatti, è una portatrice dei cattivi odori. Inoltre, le gore facilitano la formazione dell’impronta del piede sul plantare.

Non dimentichiamo, infine, che esiste una sostanza naturale che dovremmo applicare saltuariamente sul nostro piede. Questo consente una rapida cicatrizzazione delle piccole lesioni superficiali, ma soprattutto garantisce una netta diminuzione della puzza di sudore dal sandalo.

