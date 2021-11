Avere una casa pulita e profumata è uno dei desideri più grandi di ogni casalingo. Chi pulisce casa sa quanto sia difficile trovare dei prodotti davvero efficaci per eliminare macchie e aloni.

Uno dei problemi più grandi in questo ambito è la pulizia delle fughe tra le piastrelle. Queste, infatti, puntualmente si anneriscono e rovinano anche il pavimento più bello ed elegante.

In questi casi, schiarire le fughe può diventare davvero difficile e sfiancante. Il risultato sarà così deludente che getteremo la spugna e faremo finta di non vedere più quelle maledette righe nere. Fortunatamente, però, una soluzione esiste ed è anche molto efficace.

È ovvio che i detergenti in commercio siano più aggressivi, ma ciò non è sinonimo di pulizia. È anche vero, però, che solo noi sappiamo di cosa ha realmente bisogno la nostra casa. Ed è per questo che, a volte, i detergenti fai da te sono più utili di quelli acquistati. L’abbiamo già visto con questo detergente fai da te pronto in 5 minuti per far brillare finalmente i vetri del box doccia.

Altro che detersivi, ecco il potente detergente fai da te che sbianca le fughe e fa brillare i pavimenti

Da oggi, però, scopriremo come sbiancare finalmente queste orrende fughe nere con un detergente economico da fare in casa.

Ci vorranno pochi minuti per ottenere questa soluzione portentosa che non si limiterà a sbiancare le fughe, ma andrà oltre. Infatti, il prodotto che prepareremo sarà perfetto anche per pulire il pavimento, facendolo brillare ed eliminando tutti gli aloni.

Solo 3 ingredienti + 1 che tutti abbiamo in casa

Per preparare questa miscela ci serviranno 1 litro d’acqua tiepida, 200 ml di aceto bianco e 5 cucchiai di sapone liquido per i piatti. Uniamo i 3 ingredienti e, dopo averli miscelati, aggiungiamo 2 cucchiai di bicarbonato. Mischiamo ancora il tutto, e così avremo ottenuto il portentoso composto che farà brillare i nostri pavimenti.

L’azione smacchiante del bicarbonato, unita al potere sgrassante del detergente per i piatti, farà luccicare i pavimenti e schiarirà definitivamente le fughe tra le piastrelle. Insomma, altro che detersivi, ecco il potente detergente fai da te che sbianca le fughe e fa brillare i pavimenti.

Usiamolo in questo modo per un risultato perfetto

Teniamo il tutto in un secchio, come facciamo d’abitudine. Per passarlo sui pavimenti, potremo utilizzare uno straccio morbido in microfibra, o un mocio.

Se non dovessimo essere ancora soddisfatti del risultato, ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che tutti abbiamo in bagno.