Il telefono è ormai il nostro fedele compagno di vita per tutti i giorni.

Si usa per lavorare, per inviare mail, durante lo sport, telefonare, chattare, inviare SMS e in molte altre occasioni. Di conseguenza non ci si può meravigliare se, a lungo andare, il display possa risultare sporco come le altre parti del cellulare.

Nelle righe successive sarà indicato come sia semplice far tornare il proprio telefono lindo e che per pulire l’iPhone basta soltanto avere questo oggetto in casa ed è importante sapere perché.

Semplici operazioni preliminari

Prima di pulire il proprio smartphone o iPhone si devono compiere alcune operazioni preliminari. Per evitare malfunzionamenti e inconvenienti del dispositivo si deve, innanzitutto, scollegare qualsiasi fonte di alimentazione esterna e qualsiasi cavo collegato al telefono. Il passo successivo consiste nello spegnimento dell’iPhone.

Una volta compiute queste due operazioni si dovranno eliminare tutti gli accessori applicati. Di conseguenza si dovrà mettere da parte la cover e cogliere l’occasione per pulire anche questo strumento.

Inoltre, anche la pellicola trasparente salva schermo dovrà essere rimossa. Prima di rimuoverla dal display sarà utile acquistarne una nuova poiché, una volta sollevata, la pellicola non è più riutilizzabile.

Pulizia semplice ed efficace

Dopo che l’iPhone è stato “svestito” di tutte le apparecchiature collaterali e protettive è il momento di pulirlo. Per rimuovere ogni traccia di sporco da schermo e scocca del dispositivo Apple non serve fare degli investimenti particolari o disporre di un’attrezzatura specifica.

L’occorrente di cui si ha bisogno è un semplice panno in microfibra. Chiunque in casa dispone di questo efficace strumento: sia per pulire le superfici più delicate della casa o, più indicato, quello per pulire le lenti degli occhiali.

Non bisogna usare asciugamani, salviette di carta o panni abrasivi: danneggerebbero il prodotto e non sarebbero per niente funzionali allo scopo. In alternativa vanno bene panni in pelle di camoscio o daino.

No anche a detergenti. Infatti l’iPhone è dotato di un rivestimento oleorepellente sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Ciò dipende da quale modello di iPhone si è acquistato. Di conseguenza, utilizzare detergenti su questo rivestimento andrebbe a consumarlo.

Basterà soltanto strofinare delicatamente e ripetutamente il panno sul dispositivo. Nel caso in cui sia presente della sporcizia appiccicata, inumidire il panno in microfibra e tamponare la parte in questione. Il tutto cercando sempre di evitare i tasti laterali, la fessura per alimentazione e la fotocamera.

Ecco spiegato come per pulire l’iPhone basta soltanto avere questo oggetto in casa ed è importante sapere perché.