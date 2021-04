Dopo gli stravizi pasquali è arrivato il momento di concedere al corpo una pausa e permettergli di depurarsi e, perché no, smaltire anche gli eventuali chili in eccesso. Probabilmente infatti, ancora una volta, la vita sedentaria da lockdown e lo stress ad essa correlato, avranno indotto un po’ tutti a mangiare più del dovuto. Per correre ai ripari e non farsi trovare impreparati dall’arrivo dell’estate, oltre che seguire una buona dieta, potremo ricorrere al valido aiuto di infusi, tisane, estratti, succhi e bevande detox. Vediamo quali sono i migliori.

Ecco le eccezionali bevande per perdere peso più velocemente e in modo sano

Inutile dire che la prima fra tutte è l’acqua, la bevanda per eccellenza per perdere peso! Una buona idratazione dell’organismo infatti favorisce l’eliminazione di tossine, riduce la ritenzione idrica e migliora la salute della pelle. Secondo la nutrizionista Ilana Muhlstein più beviamo e più dimagriremo. Quanta acqua bere al giorno varia da persona a persona, ma una buona media si aggira fra 1,5 e 2 l. Ogni tanto però è gradevole variare quindi ecco delle sane alternative all’acqua.

Succo di mirtilli e limone

Perfetto per sgonfiarsi e per drenare i liquidi in eccesso nell’organismo. I mirtilli e il loro succo, riescono a smaltire le tossine di cui il fegato non riesce a depurarsi e migliorano la composizione del sangue riducendo il colesterolo e il glucosio. In abbinamento al succo di limone poi riducono attraverso la diuresi gli accumuli di acqua. Per prepararlo basterà frullare in un mixer mezza tazza di mirtilli rossi e mezzo bicchiere di acqua naturale quindi aggiungere il succo di mezzo limone e versato tutto in un bicchiere godersi questa fantastica e portentosa bibita fresca e vitaminica.

Acqua di carciofi e pepe nero

Parliamo dell’acqua di cottura dei carciofi. Non tutti lo sanno ma i carciofi sono un vero toccasana per la nostra salute e buttarne l’acqua di cottura è un vero peccato. Difatti consumata come brodo e speziata con un pizzico di pepe nero, conserva parte delle proprietà del carciofo. Elimina i grassi del fegato e in generale tutte le tossine, e l’aggiunta di pepe favorirà il dimagrimento.

Fibre di psillio in acqua

Le fibre dello psillio assunte con abbondante acqua, formano un gel viscoso in grado di ripulire l’intestino e assorbire, oltre a scorie e tossine, anche zuccheri e grassi per poi eliminarli. Occorrono almeno 200 ml di acqua per una bustina di psillio da 2 grammi. Le fibre di psillio possono assorbire acqua pari a venti volte il loro peso, possono essere utilizzate per dimagrire. Difatti le mucillagini con l’acqua inglobano anche i grassi e gli zuccheri assunti con l’alimentazione. Le mucillagini gonfiandosi con l’acqua inducono un senso di sazietà e riducono la fame. Non è opportuno però assumere questa bevanda per lunghi periodi. Le mucillagini possono inglobare, oltre a zuccheri e grassi, anche importanti minerali e vitamine, fino a provocare carenze nutrizionali anche importanti.

Ecco le eccezionali bevande per perdere peso più velocemente e in modo sano, si consiglia in ogni caso di non farne abuso e accompagnarle ad un po’ di sport e ad una dieta sana ed equilibrata possibilmente indicata da uno specialista, cui chiedere consiglio sulla base delle proprie caratteristiche personali.