Potrebbe valere anche fino a 1.000 euro la saga di questo fumetto vintage che oggi sta riscontrando un enorme successo

C’è a chi piace e a chi non piace, ma il vintage è proprio affascinante. Oltre ad evocare ricordi, soprattutto a coloro che hanno vissuto in quei periodi, gli oggetti d’epoca assumono un notevole valore. In pratica, più sono datati, maggiore sarà il loro valore, in termini economici. E per i collezionisti, vale proprio questa regola, chiaramente a determinate condizioni. Gli oggetti di collezione, infatti, devono presentarsi in buono stato. Basti pensare che le prime edizioni dei libri, conservate in maniera esemplare, possono valere anche milioni di euro.

Invece, per alcuni vecchi cellulari, i collezionisti potrebbero pagare anche 12.000 euro. Ma prestiamo attenzione. Se prima gameboy e walkman erano i dispositivi più utilizzati e che i collezionisti ricercano, invece oggi, sono i Funko Pop ad andare di moda. Trattasi di caricature a forma di giocattolo, che ritraggono personaggi di film, serie TV, cartoni animati o attori, cantanti e così via. In futuro, questi giocattoli varranno tantissimo. Libri, fumetti e oggettistica particolare, oggi, stanno spopolando nel mercato del collezionismo.

Un fumetto molto famoso negli anni ’70 era Diabolik. Oggi costa una piccola fortuna, grazie al film italiano del 2021 che gli ha donato una nuova vita. Allo stesso modo, potrebbe valere anche fino a 1.000 euro la saga di Black Panther, grazie al film Marvel.

Gli anni ’70 alla ribalta

La fortunata saga di Black Panther risale agli anni ’70, tempi d’oro per i fumetti. Oggi i film Marvel, tratti proprio dai fumetti, hanno sbancato i botteghini. Basti pensare al finale degli “Avengers End Game”. Il film Black Panther ha riscontrato un enorme successo. Non solo per la bellezza del film in sé, ma anche per la morte dell’attore protagonista, prematuramente scomparso.

Oggi, la saga del fumetto originale può valere una cifra notevole, ovviamente se mantenuta in buono stato. Chi considerava i fumetti come stupidi, oggi si dovrà ricredere. E pensare che il primo fumetto sugli Avengers, in America, varrebbe 250 mila dollari.

Potrebbe valere anche fino a 1.000 euro la saga di questo fumetto vintage che oggi sta riscontrando un enorme successo

In attesa dell’uscita di Black Panther 2, cerchiamo nei cassetti dei nostri fratelli, padri, zii, cugini, nonni per vedere se troviamo in casa questa saga straordinaria. Inoltre, controlliamo qualsiasi oggetto vintage, poiché senza saperlo, magari siamo fortunati.

Ricordiamo di conservare, nella scatola, anche i Funko Pop, poiché potrebbero rivelarsi non solo dei giocattoli, ma un vero e proprio tesoro, in futuro. Scegliamo bene anche i personaggi. A riscontrare maggiore interesse sarebbero quelli dei film di successo e delle serie TV.

