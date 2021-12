Quando si tratta di fare le pulizie, ormai lo sappiamo, più rimandiamo e lasciamo che lo sporco si accumuli, più sarà difficile rimuoverlo. Questo è un problema quando decidiamo di invitare qualcuno a pranzo o a cena. Dopo tanto sforzo per preparare sembra proprio una crudeltà dovere impugnare guanti e spugna. Peggio ancora se l’oggetto dei nostri sforzi è il forno, una delle zone della casa notoriamente più difficili da pulire.

Fortunatamente, per pulire il forno già durante la cena senza muovere un dito basta mettere in forno quest’oggetto che descriveremo qui di seguito. Non si tratta di qualche misterioso e costoso marchingegno, ma di qualcosa che abbiamo già in casa. In questo modo, eviteremo di dover perdere ore a pulire il nostro forno per rimuovere le incrostazioni.

Per cominciare, avremo bisogno di una serie di ingredienti che si trovano già nelle nostre dispense. Tutti sono conosciuti per le loro proprietà sgrassanti e disinfettanti. Primo fra tutti l’aceto, il cui odore pungente può essere contrastato dalla freschezza del limone. Non solo, ma questo ci sarà anche utile per rimuovere le incrostazioni più ostinate, così come il sale fino e il bicarbonato. Questi quattro ingredienti che utilizziamo in cucina in realtà sono anche i pilastri dei metodi di pulizia naturali. Vediamo adesso come sfruttarli al meglio per pulire il nostro forno con il minimo sforzo.

Dopo aver ultimato la cottura del nostro piatto cucinato al forno, possiamo procedere con la pulizia. Basteranno pochi secondi per poi tornare dai nostri ospiti e goderci la cena insieme.

Settiamo il forno a 170 gradi e mettiamo dentro una ciotola adatta per il forno piena per metà di acqua e metà di aceto bianco. In alternativa, possiamo versare questa soluzione direttamente sulla teglia da forno, se desideriamo pulire anche quella. Se usiamo la ciotola lasciamola in forno per circa 30 minuti, se usiamo la teglia attendiamone 20. Quest’operazione ammorbidirà lo sporco, incrostazioni comprese. Quindi, azioniamo un timer e allo scadere dei 30 minuti torniamo in cucina, buttiamo via l’aceto rimasto e rimuoviamo lo sporco con un panno umido.

Per le macchie ostinate proviamo limone con bicarbonato o sale

Se notiamo che alcune incrostazioni sono particolarmente ostinate, rincariamo la dose con limone, in combinazione con bicarbonato o sale fino. Tagliamo il limone a metà e cospargiamo la parte umida con una delle due polveri. Poi passiamo il limone nelle zone ancora incrostate spremendolo leggermente. Lasciamo agire per altri 30 minuti a forno spento. Poi rimuoviamo il tutto con una spugna leggermente abrasiva, per poi assorbire lo sporco rimasto con un panno. In questo modo, quando gli ospiti se ne saranno andati il forno sarà già pulito, e noi non avremmo perso un solo momento insieme.

Questi ingredienti possono aiutarci anche nella prevenzione e rimozione del calcare. Soprattutto considerato che riceveremo bollette salate per colpa di questo elemento presente nell’acqua ma che possiamo eliminare facilmente.