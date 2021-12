Il Natale è finalmente arrivato e scegliere l’outfit più confortevole ma anche elegante potrebbe sembrare un’impresa.

Per capire come vestirsi bisognerà anche tenere conto del luogo in cui si è, il ristorante vuole un tipo di abbigliamento diverso rispetto alla casa.

Ma, a prescindere dalla location l’importante è cercare di essere eleganti ma anche sobri. La sobrietà, in tutti i campi della vita, è una scelta che ripaga sempre.

Durante queste occasioni è facile cadere nel cattivo gusto che porta a fare brutte figure con amici e parenti.

Ci sono alcuni consigli da seguire per evitare di cadere in errori madornali che potrebbero farci passare un brutto Natale.

Per vestirsi bene ed evitare figuracce durante le festività basta evitare questi 3 errori di stile

Innanzitutto sarebbe preferibile optare per un look colorato. Il rosso, il verde ma anche il bianco e il dorato saranno perfetti per festeggiare al meglio.

Tra i colori che bisognerebbe evitare a Natale c’è il nero, ottimo in piccole dosi ma non un lugubre total black.

Infatti, da un lato il nero è una delle scelte più eleganti che si possano fare. Dall’altra, però, il rischio di assomigliare a Morticia Addams è davvero dietro l’angolo.

Chi proprio non può fare a meno di questa tonalità meravigliosa potrà utilizzarla a piccole dosi. Un paio di jeans o una gonna nera abbinata a maglione colorato oppure un look colorato con scarpe nere. Per indossare un outfit completamente nero sarà preferibile aspettare la notte di Capodanno.

I jeans

I jeans sono perfetti per pranzi e cene natalizi ma, anche in questo caso, sarà bene sceglierli con cura. Meglio evitare di presentarsi al cospetto della zia ottantenne con un paio di jeans strappati.

Si tratta di una tipologia di pantaloni tornata di gran moda ma che, comunque, è meglio accantonare durante le occasioni importanti.

Il rischio è quello di apparire immediatamente più trasandate e di esporsi ai commenti malevoli di chi ci circonda.

Oltre agli strappi anche i jeans con applicazioni o particolarmente stravaganti andrebbero evitati.

Maniche

Si potrà optare per maglioni, camice o bluse a seconda del proprio stile e del luogo. Importantissimo, tuttavia, che le maniche siano strette sul fondo per non intralciare eccessivamente durante pranzi e cene.

Infatti le maniche larghe sul fondo sono meravigliose ma poco pratiche durante un’occasione in cui l’attività principale sarà mangiare.

Ritrovarsi con le maniche macchiate di cibo potrebbe rovinare il pasto e, soprattutto, l’occasione.

Ecco, quindi, perché per vestirsi bene ed evitare figuracce durante le festività basta evitare questi 3 errori di stile.