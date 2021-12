C’è chi ama il salato e chi invece non può fare a meno di un dolcetto dopo i pasti. Per concedersi una coccola gli amanti del dolce in genere assaporano biscotti o cioccolata. Ma c’è anche chi ama da morire la frutta candita o sciroppata.

In genere la frutta più diffusa da consumare sciroppata è la pesca, incredibile anche con il gelato.

Oggi vedremo come preparare una conserva da consumare quando vogliamo con un altro frutto molto amato, le clementine.

Voglia di dolce ma anche una carica di vitamina C con questa frutta sciroppata regina del Natale

Abbiamo già visto infatti che altro che arance e mandarini, tra gli agrumi il più ricco di Vitamina C è proprio questo. Le clementine si posizionano al primo posto davanti alle arance sempre considerate le regine nel campo. Infatti le clementine contengono ben 54 mg di vitamina C ogni 100 gr. Se siamo golosi di questo agrume invernale allora perché non prepararlo sciroppato? Così potremo gustarcelo tutto l’anno.

Ingredienti per 2 vasetti da circa 600 gr:

1 kg di clementine;

1,5 litri di acqua per le clementine;

1 litro per lo sciroppo di zucchero;

300 gr di zucchero.

Procedimento:

Preparare le clementine sciroppate è davvero semplicissimo. La prima cosa da fare è ovviamente lavarle bene per eliminare ogni residuo esterno. Visto che andremo a prepararle con la buccia è bene che non siano trattate;

Facciamo bollire l’acqua in una pentola ampia e facciamo cuocere le clementine per circa 15 minuti. L’acqua deve rimanere sempre a bollore, possiamo rimettere il coperchio per accelerare il processo. Scoliamole delicatamente e teniamole da parte;

Prepariamo lo sciroppo portando ad ebollizione 1 litro d’acqua, aggiungiamo poi lo zucchero. Mescoliamo bene finché non si sarà sciolto, ci vorranno circa 15 minuti perché si addensi;

Abbassiamo la fiamma sotto la pentola con lo sciroppo e uniamo le clementine. Lasciamo cuocere a fuoco lento per 30 minuti;

Travasiamo le clementine con lo sciroppo nei vasetti ben sterilizzati e chiudiamo con il coperchio ermetico. Lasciamo raffreddare bene, almeno 1 oretta circa;

Ora dovremo pastorizzare la nostra conserva, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. “Ecco come preparare velocemente una semplice ma gustosissima conserva d’inverno per gustare i buonissimi carciofi tutto l’anno”. In una casseruola molto grande dobbiamo far bollire i vasetti, utilizziamo dei canovacci per precauzione. Inseriamoli nella casseruola con acqua fredda, portiamo a bollore e aspettiamo 40 minuti;

Spegniamo il fornello, lasciamo raffreddare l’acqua e poi tiriamo fuori i vasetti. Riponiamoli in un luogo fresco e aspettiamo qualche settimana prima di gustarci le nostre clementine.

Quindi, voglia di dolce ma anche una carica di vitamina C con questa frutta sciroppata regina del Natale. Con questo metodo potremo assaporare una succosa clementina anche in primavera. Facciamo però attenzione, controlliamo sempre di aver seguito tutti i passaggi necessari per scongiurare gravi conseguenze.

