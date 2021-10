Tenera e saporita, la carne di maiale è molto apprezzata in tavola e si presta a diverse ricette prelibate. Con un po’ di fantasia possiamo utilizzarla per realizzare un delizioso spezzatino, un gustoso ragù o preparare uno squisito arrosto con le prugne.

La carne di maiale si abbina alla perfezione a tanti alimenti diversi. Ma se vogliamo eccellere e ottenere un risultato perfetto, dovremo pensare di accostarle due ingredienti in particolare. Non solo si trovano a meraviglia con il nostro maiale, ma doneranno più sapore e gusto a tutto il piatto.

Ecco di quali stiamo parlando, in una ricetta da leccarsi i baffi.

Il piatto perfetto

Per un pranzo da favola o una cena speciale, la carne di maiale è senza dubbio tra le scelte più azzeccate. Già di per sé questo alimento rende tantissimo in cucina. In ogni caso, c’è un segreto per dargli quel tocco di gusto in più che non guasta mai.

Infatti, la carne di maiale avrà un gusto unico e inimitabile se accostiamo 2 ingredienti speciali come mele e castagne. Per questo abbiamo deciso di proporre proprio questa ricetta al nostro pubblico.

Vediamo come realizzarla passo dopo passo.

Il filetto di maiale con mele e castagne è un piatto ricco che non deluderà le aspettative. Ecco le dosi per 6 porzioni:

600 gr di filetto di maiale;

100 gr di castagne;

3 mele;

1 cipolla;

50 gr di farina;

30 gr di burro;

qualche fogliolina di salvia;

sale e olio evo q.b.

Affettiamo il filetto in 6 dischetti da circa 100 gr ciascuno. Spargiamo del sale su ognuno dei pezzi, quindi li infariniamo per bene su tutti i lati.

Scaldiamo una padella antiaderente e facciamo fondere completamente il burro. A questo punto, aggiungiamo un goccio d’olio e la cipolla tagliata a fettine sottili.

Una volta che questa appassirà, uniremo in padella le fette di filetto infarinate e le faremo cuocere a fiamma alta. Quando il maiale avrà preso colore, verseremo anche le mele a pezzetti.

Facciamole ammorbidire, quindi aggiungiamo anche le castagne. Diamo una mescolata veloce, prima di spadellare e impiattare il nostro fantastico filetto autunnale.

Volendo, potremmo arricchirlo con qualche fogliolina di salvia che gli darà più freschezza. Lo consigliamo vivamente con un contorno di patate al forno croccanti e perfettamente cotte come queste.

