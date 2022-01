Le pentole moderne sono fatte di materiali a tecnologia avanzata. Pensiamo al rivestimento antiaderente, semplicemente inimmaginabile all’epoca delle nostre nonne. Anche le pentole in acciaio inossidabile sono relativamente recenti nelle nostre cucine. Se si andasse indietro negli anni, allora troveremmo un tipo di pentole che oggigiorno costituiscono quasi dei cimeli.

Le proprietà delle pentole in rame

Le pentole erano anche di rame, tra gli altri materiali. Poiché non sempre si riusciva a conservarle nelle condizioni ideali, queste causavano problemi alla salute. Soprattutto quando si conservavano cibi all’interno della pentola, che reagivano con il rame. Anche crepe o fratture all’interno del tegame erano pericolose, perché potevano rilasciare quantità di rame fuori norma. Queste erano dovute ai modi che a volte per pulire e far brillare come nuovi gli oggetti in rame venivano usati, forse con troppa energia. Oggigiorno le vecchie pentole di rame vengono stagnate internamente per dare loro una seconda vita.

La pentola di rame ha la stessa straordinaria capacità di quella in ghisa. Entrambe riescono a distribuire il calore ai cibi in modo lento e uniforme. Una pentola in acciaio non può propagare un calore in modo uniforme, ma quasi esclusivamente dal fondo. Invece le pentole in ghisa e rame distribuiscono in modo eguale il calore dal fondo come dalle pareti. Sono perciò le predilette per le pietanze che vanno cotte a lungo e a fiamma dolce, come lo spezzatino.

Per pulire e far brillare come nuovi pentole e oggetti di rame o ottone ecco la formula segreta degli antichi ramai

Nel secolo scorso i ramai costruivano pentole e avevano anche i loro segreti per renderle lucide e appetibili agli occhi dei compratori. La loro soluzione “segreta” permetteva di far brillare il rame come non mai. Se in casa si possedessero delle vecchie pentole o oggetti in rame si potrebbe provare in questo modo a farle risplendere.

Prendiamo 3 cucchiai di farina, 3 cucchiai di aceto di mele e 2 cucchiai di sale fino. Li mischiamo facendone una pasta con cui andremo a pulire la pentola di rame. Stendiamo la pasta con movimenti circolari e delicati con un panno morbido. Attendiamo il tempo che si asciughi, per poi rimuovere risciacquando con acqua tiepida e asciughiamo con uno strofinaccio. Il rame ritornerà a brillare come nuovo. Un altro modo che funziona a meraviglia è descritto nell’approfondimento in basso.

Per pulire e lucidare l’ottone, invece, potremmo utilizzare semplicemente delle bucce di agrumi. Limone, arance e mandarini si comporteranno egregiamente sull’ottone.

