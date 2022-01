Non importa che tipo di capello abbiamo, riccio, liscio o mosso che sia, spesso la mattina sembra che ci sia scoppiata una bomba in testa. I capelli non sono più lisci e morbidi come il giorno prima, ma crespi, con poco volume e persino annodati. Questa però non è una condanna senza appello. Infatti, ci sono diversi accorgimenti che possiamo prendere per evitare questa situazione. Anzi, potremmo ritrovarci con una chioma migliore rispetto della sera precedente.

Cosa succede ai capelli mentre dormiamo

Quando appoggiamo la testa sul cuscino, inevitabilmente, applichiamo una pressione sui capelli per diverse ore ogni notte. Questo può far perdere volume alla chioma, sia dietro la testa che su un lato, creando delle comiche acconciature di primo mattino.

Questo, però, anche se pochi lo sanno, non è l’unico problema. Infatti, la federa del cuscino tende ad assorbire l’umidità del capello, rendendolo crespo. Questo succede con materiali sintetici o con il cotone. Oltretutto, non essendo completamente lisci, mentre ci muoviamo durante la notte provochiamo frizione sul capello, rendendolo ancora più elettrico. Questo può anche contribuire alla formazione di una foresta di nodi da districare al mattino, soprattutto se abbiamo i capelli ricci o mossi. Fortunatamente, esiste una tecnica molto semplice che ci permette di evitare questi inconvenienti.

Basta capelli piatti e crespi la mattina grazie a questa semplice tecnica per tenerli ricci, mossi e voluminosi durante la notte

La prima cosa da fare è sicuramente quella di cambiare la federa del nostro cuscino per la notte. Si tratta semplicemente di cambiare il materiale, prediligendo la seta o il satin. La sua superficie liscia limita al massimo la frizione del capello col cuscino. Per quanto possa sembrare strano, gli effetti di questa sostituzione sono evidenti sin dalla prima notte. Accertiamoci solo che si tratti effettivamente di seta, dal momento che il suo prezzo appetibile spinge le persone ad imbrogliarci.

In alternativa, possiamo utilizzare una cuffia da notte in seta. Questa è ampia e lascia respirare il capello senza frizionarlo. In questo modo, non solo si evita l’effetto crespo, ma il capello potrebbe anche acquistare volume. Possiamo ottenere quest’ultimo effetto anche utilizzando sapientemente gli elastici per capelli.

Prima di tutto, privilegiamo gli elastici in plastica a molla. Infatti, questi sono fatti a posta per non lasciare il segno evidente della coda sulla piega. In alternativa, usiamo i cosiddetti scrunchies, gli elastici rivestiti di tessuto. Però, invece di fare la classica coda dietro alla testa, creiamo il cosiddetto effetto ananas. Cioè, leghiamo i capelli in cima alla testa. In questo modo riusciremo a salvaguardare i ricci dalla pressione del cuscino e ogni tipo di capello ne guadagnerà in volume. Così, potremo dire basta capelli piatti e crespi la mattina.

Per la cura durante il giorno, invece, usiamo questi oli naturali ed economici per una chioma piena e lucente.