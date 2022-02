Prendersi cura degli animali è per i padroni un obbligo molto importante. Prima di scegliere se averne uno, bisogna mettere in conto tutte quelle che sono le attenzioni che essi meritano. Non si può pensare che non si debbano sostenere spese, avere dei problemi nella gestione oppure essere superficiali credendo siano sufficienti dei piccoli accorgimenti. Un animale comporta sempre delle preoccupazioni e necessita di molte attenzioni. Poi ripagherà tutto questo con la gioia che trasmette, ma ciò non toglie che abbia delle esigenze.

Il padrone che lo coccola e gliene darà, sicuramente, verrà molto apprezzato, non solo dall’animale stesso, ma anche da tutti quelli che noteranno le sue accortezze. In molti, oggi, prendono degli animali trattandoli come peluche, quasi sorprendendosi che abbiano delle necessità. La gioia del momento iniziale può, a volte, trasformarsi in frustrazione quando si comprende che l’animale ha delle esigenze. Esattamente come le abbiamo noi umani.

Oggi parleremo di una queste, magari banale all’apparenza, ma non per questo meno importante di altre. Cani e gatti hanno una cosa a cui sono particolarmente affezionati ed è la loro ciotola. È un oggetto che sentono loro e che associano a un bisogno ben preciso, quello del cibo. Certo, poi possono mangiare anche altrove, ma la ciotola rappresenta il loro porto sicuro.

Per pulire dal calcare la ciotola del nostro cane e del nostro gatto basta un semplice rimedio naturale insieme a una spugna da cucina

Di solito è bene che ne abbiano due. Una per il cibo e una per l’acqua. A entrambe si deve dare la giusta attenzione al termine del pasto. Ma se per la pulizia di quella del cibo non ci sono particolari accorgimenti, ecco che quella dell’acqua può provocare qualche problema in più. La prima, infatti, può essere trattata alla stregua di una stoviglia che noi tutti usiamo comunemente, quindi lavata quotidianamente. La seconda, invece, è utilizzata praticamente sempre e ogni giorno. Deve essere sempre piena, per permettere al nostro amico di abbeverarsi ogni quanto voglia. Questo, però, a lungo andare può provocare quella fastidiosa striscia di calcare che l’acqua deposita al suo interno.

La pulizia

Per toglierla, ovviamente, non dobbiamo usare additivi chimici, perché eventuali residui sarebbero altamente dannosi per i nostri animali. Quindi, procediamo con un rimedio naturale, agendo con un limone e la classica spugna da cucina gialla e verde. Spremiamone il succo per poi andarlo a spargere su tutta la ciotola, passando la zona del calcare con la parte abrasiva. Dedichiamo qualche minuto a questa operazione, poi aspettiamo ne trascorrano una decina per fare agire la soluzione. Quindi andiamo a sciacquare con abbondante acqua calda. Asciughiamo con un canovaccio e vedremo che la ciotola tornerà come nuova.

Per pulire dal calcare la ciotola del nostro cane, quindi, è sufficiente questo rimedio naturale per farla tornare come quando l’abbiamo acquistata. Una piccola attenzione in più per i nostri animali, che farà solo bene alla loro salute.