C’era un tempo in cui ci recavamo presso le farmacie per assicurarci quante più mascherine chirurgiche possibili, per affrontare la quotidianità. Con il Covid 19, nel corso dei mesi, abbiamo imparato a convivere con nuove abitudini necessarie e fondamentali per la nostra salute. Prima la mascherina chirurgica ed ora la FFP2: ormai rappresentano un pezzo importante del nostro outfit, da avere sempre con noi durante le giornate. Tuttavia, spesso il problema principale resta quello del riciclo. Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 rende obbligatorio l’uso della FFP2 nella maggior parte degli ambiti della nostra quotidianità. Pertanto, potremmo ritrovarci in casa con una marea di mascherine chirurgiche stipate nei cassetti, che non sappiamo come utilizzare.

Una seconda vita

Le classiche sono azzurre e bianche, ma in commercio si trovano anche rosa, nere o di altri colori: sono le mascherine chirurgiche. Le abbiamo indossate per diversi mesi fino ad abbandonarle quasi del tutto, per abituarci alla FFP2. Se abbiamo a disposizione delle mascherine in casa che non utilizziamo, piuttosto che gettarle nel pattume, possiamo riciclarle attraverso il fai da te. Infatti, con un’idea geniale di riciclo creativo delle mascherine chirurgiche, possiamo realizzare un colorato oggetto d’arredo per le nostre case. La mascherina chirurgica è caratterizzata da tre strati sovrapposti in tessuto e da una parte mobile (ferretto), situata all’altezza del naso. Pertanto, per realizzare il progetto, utilizzeremo il ferretto e la parte centrale in tessuto della mascherina.

Un’idea geniale di riciclo creativo delle mascherine chirurgiche per arredare casa con decorazioni colorate e d’effetto

Il ferretto modellabile, posizionato all’altezza del naso e che permette alla mascherina di aderire correttamente al volto, ricorda i ganci che chiudono i nostri biscotti preferiti. Dunque, lo utilizziamo come base per realizzare un acchiappasogni. Per questo progetto, avremo bisogno di materiali spesso reperibili in casa. Andiamo a vedere quali sono e il procedimento:

una mascherina chirurgica;

una penna;

forbici;

cotone colorato;

colla a caldo;

perle per bigiotteria colorate.

Con le forbici tagliamo gli angoli della mascherina e sfiliamo il ferretto modellabile. Arrotoliamo il ferretto su se stesso, creando un cerchio, e fissiamolo con un filo di cotone colorato. Avvolgiamo interamente la superfice del ferretto con un secondo filo, così da non lasciare spazi vuoti. Infine, fermiamo il filo con un nodo.

Pertanto, il cerchio sarà la base dell’acchiappasogni. Tagliamo circa 60 cm di filo e lo annodiamo sulla superfice del cerchio. Infine, muovendoci su 5 lati, realizziamo una stella interna ad esso.

Ultimi passi

Disegniamo una forma a goccia sullo strato centrale in tessuto della mascherina, la ritagliamo poi con le forbici. Poiché la mascherina è formata da 3 strati di tessuto, avremo ricavato 3 gocce. A noi ne serviranno in totale 6 per realizzare 3 pendagli dell’acchiappasogni.

Tagliamo 3 fili di cotone lunghi circa 30 cm.

Su un estremo per ogni filo, incolliamo le gocce (due strati), sull’altro infiliamo qualche perla. Infine, annodiamo i fili sulla base del ferretto, distanziandoli leggermente. Per concludere il lavoro, realizziamo un gancio con 20 cm di filo in modo da poter appendere i colorati acchiappasogni negli angoli della nostra casa.

Approfondimento

Spopola quest’idea per abbellire e arredare giardini e balconi riciclando una semplice lattina di alluminio