Nonostante la società presenti tantissimi punti di forza, le azioni Openjobmetis sono alle prese con un livello nodale del percorso rialzista. Prima di affrontare il discorso relativo all’analisi grafica, però, andiamo ad elencare quelli che sono gli aspetti positivi sulla base dei quali ci si aspetta un brillante futuro per Openjobmetis:

Il titolo è valutato a 0.3 volte il suo fatturato del 2021, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate Piazza Affari.

Il rapporto prezzo/utile esprime una sottovalutazione di almeno il 25%, simile a quella che si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo e al momento è comprare.

Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

In uno scenario così positivo la nota stonata è quella relativa alla crescita del fatturato per i prossimi anni. Secondo gli analisti sarà inferiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Le azioni Openjobmetis sono alle prese con un livello nodale del percorso rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Openjobmetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 21 settembre a quota 10,60 euro in ribasso del 1,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso per il medio periodo è rialzista, ma sta incontrando enormi difficoltà nel superare la resistenza in area 10,9 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata rottura di questo livello potrebbe spingere le quotazioni al ribasso fino all’estremo supporto in area 9,34 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe scattare un’inversione ribassista che potrebbe riportare il titolo in area 8 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 10,9 euro, invece, farebbe scattare una nuova gamba rialzista che ha come obiettivo intermedio il II obiettivo di prezzo in area 13,35 euro. Alla rottura anche di questo livello, poi, le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 15,85 euro, dove dovremmo assistere a delle prese di beneficio.

Approfondimento

Dopo lo spavento a Piazza Affari torna un po’ di sereno, ma quanto durerà?