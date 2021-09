L’autunno è ormai vicino. Le temperature si abbasseranno sempre più fino a condurci al gelido inverno. Siamo dunque tutti alle prese con i preparativi per farci trovare pronti, è un periodo in cui siamo particolarmente impegnati in casa. Non solo chi ha deciso di rinnovare l’arredamento, ma soprattutto chi sta organizzando il proprio riscaldamento. Bisogna controllare caldaia e termosifoni prima di azionarli, ma anche acquistare e sistemare la legna nel caso di stufe e camini. Siamo soliti in genere procurarcela proprio tra l’estate e l’autunno. Dobbiamo averla pronta prima che il freddo si faccia realmente sentire. E con la legna sappiamo già che arriverà anche una moltitudine di insetti. Ma quest’anno saremo preparati, non gli insetticidi, ma questi pochi accorgimenti eliminano i fastidiosi insetti dalla legna da ardere.

Gli insetti

Al di sotto della corteccia, all’interno della legna, si intrufolano diverse tipologie di insetti. Alcuni se ne nutrono, altri invece vi si insediano propriamente per allevarvi le proprie larve. La legna tagliata che usiamo per riscaldarci è l’habitat ideale per tanti insetti.

Le vespe del legno, formiche e millepiedi, ecc. ma soprattutto diversi tipi di coleotteri.

Non possiamo vederli poiché perlopiù sono all’interno del legno e vi scavano lunghe gallerie. La maggior parte sono insetti innocui per noi, le stesse vespe del legno non pungono.

Ma sicuramente non è molto piacevole vederli spuntare all’improvviso in casa, infatti il tepore delle abitazioni tende a farli fuoriuscire. Poco gradito soprattutto a chi soffre di entomofobia.

Insetticidi e altre sostanze in questo caso hanno un’azione alquanto limitata. Agiscono in superficie mentre gli insetti sono all’interno. In più se li usassimo rischieremmo di inalare sostanze tossiche quando bruciamo la legna, quindi non conviene affatto farlo.

Il modo migliore per evitare la presenza di questi insetti è prestare una certa cura e attenzione nel riporre e conservare la legna. Se la si tiene all’esterno, meglio non tenerla a diretto contatto con il terreno, ma sollevata.

Particolare attenzione bisogna prestare a contrastare l’umidità, che attira e fa proliferare gran parte di questi insetti. Quindi se in un cortile, meglio coprirla con un telo o tenerla coperta da una tettoia. Evitare quindi di depositarla in luoghi particolarmente umidi.

Cerchiamo dunque di far seccare quanto più possibile la legna, ci tornerà anche utile per appiccare il fuoco più facilmente.

Poiché tramite la legna vengono trasportati numerosi insetti, è preferibile farne approvvigionamento nelle proprie zone, di modo da sapere cosa possa sbucarne fuori.