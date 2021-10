Ormai diventa sempre più difficile sapere cosa regalare a figli, nipoti e cuginetti. Sembra che abbiano già tutto e che non riusciremo a fare un regalo davvero significativo. In questi casi, la cosa migliore che possiamo fare è invece scegliere un regalo educativo. Può essere un modo per donargli capacità essenziali imparando in modo divertente. Allora, ecco come insegnare ai bambini a risparmiare ogni giorno regalandogli questi 3 libri straordinari.

Fiabe e denaro

Il titolo di questo libro potrebbe risultare davvero poco allettante per i piccoli lettori, ma certo non il suo contenuto. Qui infatti troveremo tante delle favole più amate dai bambini, ma ognuna di queste sarà alla base di una lezione importante. L’obiettivo del libro è quello di insegnare ai piccoli la gestione del denaro. Per crearlo hanno unito le forze l’Associazione FarEconomia, la Fondazione per l’educazione finanziaria e risparmio e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Questo volume può essere molto utile anche per gli insegnanti. Infatti, nella prima parte dedicata alle favole sono legate delle schede didattiche. Queste propongono attività da svolgere sia a casa che a scuola. In più, ci sono anche dei contenuti che esplorano l’educazione finanziaria per i più piccoli e per gli adolescenti.

Il pianeta lo salvo io! In 101 mosse

La chiave di lettura di questo secondo libro è diversa dalla precedente. Infatti, “Il pianeta lo salvo io! In 101 mosse” si concentra soprattutto sull’ecologia. Questa però spesso va a braccetto col risparmio di denaro e propone un’alternativa al consumismo incontrollato. Ad esempio, possiamo risparmiare fino a 300 euro l’anno sostituendo 3 oggetti che tutti usiamo in casa.

Possiamo in realtà interpretare questo libro come un manuale che contiene 101 consigli da mettere in pratica ogni giorno. Ognuno di questi rispetta la regola delle 4 R: ridurre, riutilizzare, riparare e riciclare.

Questo, quindi, può rivelarsi un regalo doppiamente prezioso. Non solo saranno più consapevoli dell’utilizzo del proprio denaro, ma anche del ruolo nella sostenibilità ambientale. Insomma, delle pagine che possono davvero insegnare e cambiare qualcosa.

Concludiamo la nostra breve lista con “Chiudiamo il rubinetto”. Nuovamente, il focus di questo breve libricino è quello della sostenibilità ambientale. In questo caso però, il collegamento fra ecologia e risparmio è ancora più evidente.

Testi e illustrazioni, infatti, spingono il giovane lettore a riflettere sull’origine dell’acqua che esce dal nostro rubinetto. Lo scopriranno insieme a Kiko l’Alce, arrivando a capire come possiamo limitare il consumo dell’acqua, la nostra risorsa più preziosa.