L’inverno è ancora lontano, ma per avere buoni risultati bisogna iniziare a lavorare d’anticipo.

Le vacanze stanno finendo e, a breve, ripartiranno tutte le consuete attività lavorative e scolastiche. Anche il nostro orto affronterà un periodo di transizione dato dal cambiamento delle temperature, e noi dobbiamo essere pronti a eseguire le mosse corrette per salvaguardarlo in vista dell’inverno.

Uno dei principali lavori da fare nell’orto è l’estirpazione delle erbacce. Per farlo potrebbe tornarci molto utile questo metodo infallibile per eliminarle in una sola mossa.

Un’altra operazione fondamentale per un orto sano e rigoglioso è la progettazione delle coltivazioni, per poter sfruttare al meglio il nostro appezzamento. Per questa fase bisognerà tenere presente la rotazione delle coltivazioni e le consociazioni tra le nostre piante. A proposito di consociazioni, chi abbina queste piante nell’orto si sbaglia di grosso per questo motivo importantissimo.

Passiamo ad un’altra regola fondamentale per avere un orto ricco e sano: scegliere le giuste semine per il giusto periodo dell’anno. Ci stiamo avviando verso la stagione autunnale e invernale: il freddo e il gelo che ne deriveranno sono grandi nemici di alcune piante. In sostanza, se faremo le scelte sbagliate, rischieremo di rovinare tutte le nostre coltivazioni. Bisognerà, quindi, scegliere ortaggi che resistano bene al freddo, come quelli che elencheremo.

Per avere un orto rigogliosissimo anche d’inverno basta seminare questi ortaggi resistenti al freddo

Non tutte le piante hanno lo stesso grado di resistenza al freddo. Quando scegliamo le piante da seminare in previsione della stagione più fredda, assicuriamoci di comprare semi che prevedano una produzione tra la fine dell’autunno e l’inverno.

Dovremo scegliere varietà di piante con un’alta resistenza al freddo. Tra queste troviamo aglio, cipolla, spinaci, bietole, radicchio e alcuni tipi di cavolo. In particolare, le varietà di cavolo più resistenti al freddo sono il cavolo nero o toscano, il cavolo cappuccio, verza e quello di Bruxelles. Ecco perché per avere un orto rigogliosissimo anche d’inverno basta seminare questi ortaggi resistenti al freddo.

Protezione dalle malattie cardiovascolari

Il cavolo non è solo resistente al freddo, ma è anche ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. Infatti in pochi sanno che questa verdura prodigiosa protegge da malattie cardiovascolari, malanni e alcune forme tumorali.

Altre verdure resistenti al freddo

Tra le altre coltivazioni resistenti al periodo invernale possiamo scegliere anche rapa, ravanello, scalogno, porro, indivia scarola e le cicorie.