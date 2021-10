Mai più viso pasticciato con queste 2 fantastiche soluzioni fai da te per i pennelli per il trucco

Qualsiasi make up artist lo afferma: “per la riuscita di un trucco perfetto, quello che conta è lo strumento giusto”. Quando si parla di strumenti, si pensa soprattutto ai pennelli e per farli “lavorare” bene dobbiamo prendercene cura. Infatti, non avremmo mai più il viso pasticciato con queste 2 fantastiche soluzioni fai da te per pulire i pennelli per il trucco che andremo a vedere fra poco.

Quando parliamo di pennelli si parla al plurale perché non ne esiste solo un tipo, ce ne sono davvero tantissimi. Forme, dimensioni, materiali usati…c’è solo l’imbarazzo della scelta in base all’utilizzo che ne vogliamo fare.

Quali sono quelli che non devono mai mancare nella pochette di una donna e come usarli?

Pennello per il fondotinta – il consiglio è quello di partire dal naso per poi allargarsi sempre più arrivando fino all’attaccatura dei capelli e fin poco più sotto del mento sfumando. Questo donerà al volto un effetto omogeneo e naturale.

Pennello powder brush – serve a mettere la cipria sopra al fondotinta per togliere quell’effetto lucido senza alterarne il colore.

Pennello per il brush obliquo – serve per intensificare il colore delle gote. Partire dalla parte più interna della guancia e sfumare verso l’esterno.

Pennello da ombretto – usarlo sulla palpebra superiore in modo deciso per dare un effetto intenso allo sguardo.

Pennello smudge – serve per il famoso effetto “smokey eyes”. Applicare l’ombretto o sfumare la matita sopra l’attaccatura delle ciglia.

Pennello per il correttore – applicare un po’ di correttore sopra l’imperfezione e sfumare con questo pennello per renderlo invisibile.

Fra tutte queste tipologie, (e anche altre), di pennelli si può scegliere se acquistare quelli con setole naturali o sintetiche. Da precisare che quelli naturali sono più adatti per i trucchi in polvere (ombretto, cipria ecc.) ma sono anche più difficili da lavare ed igienizzare. Quelli sintetici, invece, sono meglio per i prodotti cremosi (fondotinta ecc.) e di pro hanno anche la possibilità di essere trattati facilmente.

Mai più viso pasticciato con queste 2 fantastiche soluzioni fai da te per i pennelli per il trucco

Pulire accuratamente i nostri pennelli eviterà la prolificazione di germi e batteri che porterebbero ad infezioni ed irritazioni. Ecco 2 semplici mosse per trattarli al meglio.

Mettere in un vaporizzatore spray acqua e aceto, oppure alcool al 99%, nebulizzare sulle setole dei pennelli e lasciare in posa per 5/6 minuti. Trascorso il tempo di attesa strofinare delicatamente i pennelli su un po’ di carta igienica per togliere tutto l’eccesso di sporco rimasto.

Immergere in acqua tiepida (non troppo calda per non rovinare le setole) e sapone di Marsiglia solamente la punta delle setole. Frizionare delicatamente fino a rimuovere completamente lo sporco in eccesso. Tamponare le setole su un fazzoletto e lasciare asciugare.

