Abbiamo gli armadi invasi da mille detersivi per la casa, da quelli per il bagno ai più specifici per la cucina, fino a quelli dei pavimenti.

Questo acquisto indiscriminato nasce dalla convinzione che ci voglia un prodotto pensato apposta per ogni tipo di pulizia, ma in realtà non è sempre così.

Le pubblicità, infatti, ci hanno convinto di questo, ma ciò si traduce in un sacco di soldi spesi. La verità è che basterebbe un solo prodotto per svolgere la maggior parte delle pulizie domestiche. Stiamo parlando dell’aceto di alcol.

Un prodotto naturale per mille usi

L’aceto di alcol è detto anche aceto bianco, per il suo colore praticamente trasparente. Differisce dall’aceto di vino perché, a differenza di questo, non è adatto al condimento dei cibi, ma è l’ideale per le pulizie domestiche.

Utile come disinfettante contro germi e batteri

Una delle proprietà più importanti dell’aceto di alcol è il suo essere un vero e proprio disinfettante naturale. È meno inquinante di altri prodotti più noti, ma riesce comunque a combattere funghi, germi e batteri. Inoltre, è un prodotto che neutralizza gli odori, altra proprietà degna di nota.

Costa poco questo prodotto, ma è utile anche per sbarazzarsi del calcare, ammorbidire il bucato in lavatrice ed eliminare gli odori

L’aceto di alcol è un potente anti calcare e riesce anche a lucidare le superfici. Infatti, sarà utile per pulire i sanitari, perché eliminerà le tipiche incrostazioni che rischiano di rovinare le superfici.

Quando inizieremo ad utilizzarlo, potremmo avvertire un forte odore, tipico dell’alcol. Basterà aspettare qualche secondo perché questo sparisca, portandosi via anche gli eventuali cattivi odori o puzza residui.

Eliminerà anche odori di fritto, cipolla e sigaretta

Possiamo usarlo anche in cucina, ad esempio per pulire il piano cottura di acciaio o il tavolo da pranzo, ma anche l’interno del frigorifero.

In questi casi potrà tornare utile anche per neutralizzare gli odori tipici della cucina. Costa poco questo prodotto, ma è davvero utilissimo e non è finita qui.

Ottimo anche come ammorbidente per il bucato

L’aceto di alcol riuscirà ad essere vantaggioso anche per la nostra lavatrice. Infatti, se aggiunto ai nostri lavaggi, questo prodotto potrà donare più morbidezza ai nostri capi, come fosse un vero e proprio ammorbidente. Inoltre, per rendere gli asciugamani morbidi e soffici come nuvole basterebbe quest’altro ottimo prodotto.

La quantità di aceto di alcol da inserire nel cestello, ovviamente, varierà in base alla quantità di panni che dovremo lavare.

Utilizzato in questo modo, questo ingrediente naturale ci aiuterà anche a liberarci dai depositi di calcare presenti nella lavatrice.