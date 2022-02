Uno dei problemi più comuni e fastidiosi in casa è quello della muffa. Antiestetica e potenzialmente dannosa per la salute, la muffa è un fungo microscopico molto difficile da eliminare.

Basta che la casa sia un po’ troppo umida o poco areata e la muffa compare, rovinando muri, mobili e quello che c’è dentro.

Per evitare di trovarsi in questa situazione e dover combattere contro un nemico difficile da sconfiggere, bisogna agire d’anticipo. Impedire che si formino umidità e muffa è il modo più semplice per sconfiggerla.

Ora vediamo in particolare cosa fare per prevenire la muffa dietro gli armadi, salvando mobilio e vestiti.

Dove si potrebbe formare la muffa e perché

Un posto dove spesso si potrebbe formare la muffa è sul muro dietro gli armadi. Purtroppo, questo fungo potrebbe passare dal muro al pannello sul retro dell’armadio e poi crescere senza sosta fino a rovinare anche i vestiti.

Non sempre ci si accorge della crescita silenziosa della muffa, dando così il tempo al danno per diventare sempre più grave.

La puzza di muffa sui vestiti potrebbe indicare che il fungo si trova già nel mobile o sul suo pannello posteriore. Se così non fosse, potrebbe essere invece uno dei tre segnali che rivelano la presenza nell’armadio delle tarme dei tessuti. Una volta individuato il problema, è importante trovare la causa.

Il principale motivo per cui si forma la muffa è l’alta umidità, per questo bisognerebbe cercare di averne in casa un livello sufficientemente basso. Una cosa che potrebbe alzare questo livello è ad esempio tenere i vestiti stesi in casa ad asciugare, soprattutto se non c’è molta areazione. La cosa migliore sarebbe stendere i vestiti all’aperto oppure usare l’asciugatrice, basta sceglierne una conveniente e compatta per risparmiare soldi e spazio.

Per prevenire la muffa dietro gli armadi ecco come e dove posizionarli in casa evitando che si formi umidità

Un modo a costo zero per evitare che si presenti la muffa dietro i nostri armadi è posizionarli in casa nel modo migliore.

Innanzitutto, non bisognerebbe metterli a diretto contatto col muro, ma lasciarli distanti dalla parete di almeno 5 centimetri. In caso contrario, si impedirebbe all’aria di passare, generando umidità.

Inoltre, potrebbe essere utile individuare le pareti più umide della casa ed evitare di metterci vicino gli armadi a cui si tiene di più.

Se ci sono delle stanze particolarmente umide, per esempio bagni e sgabuzzini, controllare la situazione delle pareti e posizionare l’arredamento di conseguenza.

Infine, evitare di mettere i mobili vicino alle finestre, dove in genere si forma più umidità.

