Ci sono gesti, eventi e abitudini che, nella tradizione popolare, sono relegati a vere e proprie calamite per la sfortuna.

Pensiamo al passare sotto ad una scala, al gatto nero che attraversa la strada, allo specchio rotto.

Ed ancora al sale ed all’olio che cadono, al cappello o ai soldi sul letto o alle 13 persone a tavola che dovremmo evitare come la peste.

Insomma, per i superstiziosi incalliti c’è una discreta quantità di materiale di cui tenere conto.

Spesso, chi crede in queste cose, viene etichettato come sciocco o credulone.

Tuttavia, non di rado capita di sentire le parole “sembra che porti sfiga, io non ci credo ma nel dubbio…”.

Già.

I superstiziosi sono molti più di quanti possiamo immaginare e anche chi finge di non crederci preferisce sempre non rischiare.

Oggi, perciò, vedremo perché fare attenzione a questo gesto che molti compiono quotidianamente senza farci troppo caso.

Amuleti e rimedi anti sfiga

Molti dei retaggi culturali che possediamo in merito alla sfortuna ci sono stati tramandati da genitori, nonni e dalla società.

È così che ogni qualvolta abbiamo a che fare con qualcosa che crediamo potrebbe portarci sfiga, facciamo prontamente le corna.

Questo è solo il più famoso dei rimedi per contrastare la cattiva sorte che siamo abituati a mettere in pratica.

Non tutti sanno, però, che anche negli altri casi possiamo fare qualcosa.

Prima di tutto, posizionare in casa oggettini che sappiamo essere in questo senso “protettivi”, come, ad esempio, gufetti, elefantini e quadrifogli.

Esistono, poi, delle piante che sembrerebbero attirare energie positive per l’ambiente in cui le collochiamo e le persone che ci vivono.

Se ci cade il sale a tavola, possiamo invece rimediare gettandone tre pizzichi alle nostre spalle.

Allo stesso modo, i pezzi dello specchio rotto andrebbero gettati in un fiume o in un tratto d’acqua corrente.

Attenzione a questo gesto che molti compiono quotidianamente e che porterebbe tremendamente sfortuna

Tra quelle non citate c’è un’abitudine che molti di noi, soprattutto le donne, hanno e che si ritiene vera portatrice di sventura.

Molti si stupiranno, infatti, nello scoprire che non si dovrebbe mai appoggiare la borsa in terra.

Si ritiene che questo gesto equivalga a non dare valore al contenuto e dunque al denaro e si leghi al rischio che ci venga rubato.

Insomma, un vero e proprio gesto di disprezzo verso la ricchezza, che attirerebbe sfiga in quantità.

Proprio per questo, ogni volta che abbiamo necessità di appoggiare la borsa dovremmo preferire sedie o appendiabiti.

Forse non basterà a evitarci qualche grana di troppo o periodi di finanze ristrette, ma in fondo…perché rischiare?