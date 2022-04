Per prevenire infarto e ictus, ecco un antipasto e un’insalata che abbasserebbero il colesterolo con questo frutto ricco di vitamine e minerali

È salito alla ribalta delle cronache grazie a uno studio condotto dalla Harvard University, anche se da tempo i suoi benefici sono conosciuti. Ma il monitoraggio dei ricercatori, durato 30 anni, ha attirato talmente tanto l’attenzione che ora la sua reputazione di cibo salva cuore porterà un aumento dei consumi. Eppure ne bastano 2 porzioni a settimana per ridurre i rischi cardiocircolatori. Si tratta dell’avocado, ricco di acidi grassi monoinsaturi che, nonostante non sia esattamente un cibo dietetico, lo diventa se utilizzato per sostituire burro, margarina o carni lavorate. Questa fama ha anche dei risvolti negativi. I dati in mano all’OMS dicono che la sua coltivazione dà vita a massicci disboscamenti in diverse parti del Mondo.

La prima porzione

L’avocado è un frutto nutriente e ricco di elementi fondamentali per il nostro organismo. Antiossidanti e fibre non mancano così come la vitamina A, C, E e anche calcio, ferro e potassio. Per prevenire infarto e ictus basterebbero 2 porzioni a settimana, possiamo quindi preparare un antipasto per assumere la prima e un’insalata per la seconda. Oltre ad avere queste proprietà benefiche, si accompagna bene agli altri cibi e consumarlo da solo è un peccato. Pulirlo è semplice perché al centro c’è un grosso nocciolo. Possiamo quindi tagliarlo in lungo con un coltello affondando la lama e girandoci intorno. Dopo averlo tagliato a pezzetti, bagniamolo con il limone perché in questo modo, senza ossidarsi, conserverà il colore.

Tagliamo a fette 200 g di formaggio di ceci o mandorle oppure di affettato di legumi. Sono alimenti ricchi di proteine naturali molto leggeri e salutari. Possono sostituire soia e tofu che non sempre sono apprezzati o tollerati da tutti. Per completare l’antipasto possiamo aggiungere 1 carota, 2 pomodori e 1 peperone. Condiamo con 2 cucchiai di olio d’oliva, con sale e pepe.

Per prevenire infarto e ictus, ecco un antipasto e un’insalata che abbasserebbero il colesterolo con questo frutto ricco di vitamine e minerali

Per avere un effetto ancora più salutare, possiamo preparare un’insalata utilizzando l’avocado insieme ai carciofi. I carciofi sono ottimi per combattere l’ipertensione e abbassare il colesterolo e sono una difesa importante per il fegato. Contengono carotenoidi, vitamina C, potassio, calcio e magnesio. Si tratta quindi di un’insalata che può essere considerata un superfood. Puliamo 4 carciofi e facciamo una julienne con i cuori. Per evitare l’ossidazione e non utilizzare limone o aceto, mettiamoli in ammollo con dei gambi di prezzemolo. Tagliamo 1 avocado e 2 mele con la buccia. Ricordiamoci che nella buccia delle mele è contenuta la percentuale maggiore di fibre e le vitamine K, A e C quindi non va eliminata.

Se vogliamo disinfettarle, lasciamole in ammollo con il bicarbonato. Creiamo l’insalata e condiamo con olio extravergine, pepe e sale. Quando associamo alimenti come avocado e carciofi soprattutto con verdure a foglie, otteniamo dei piatti importanti non solo per il cuore ma anche per prevenire numerose patologie tumorali.