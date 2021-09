Per prevenire i pallini sugli indumenti e avere capi sempre nuovi ecco il metodo di lavaggio

Le lenzuola più spesso utilizzate, il maglione preferito, la coperta più calda e i pantaloni più comodi potrebbero avere qualcosa in comune: essere soggetti alla formazioni di pallini. La formazione di pallini sui vestiti è causata dalla normale usura dei tessuti e può verificarsi anche mentre indossiamo un indumento. Pensiamo alla borsa a tracolla che strofina contro il fianco, per esempio, oppure alle braccia che oscillano contro la maglietta. Quando il tessuto sfrega contro un altro indumento o un’altra superficie, le fibre tendono a formare pallini sulla superficie.

La tendenza alla formazione di pallini varia a seconda del tessuto e spesso si verifica, e addirittura peggiora, con i lavaggi in lavatrice e l’uso dell’asciugatrice. Tuttavia, sarebbe impensabile lavare tutti gli indumenti a mano. Per fortuna, ci sono modi per intervenire e prevenire i pallini sugli indumenti e avere capi sempre nuovi. Ecco il metodo corretto di lavaggio che ci permetterà di conservare più a lungo e in buone condizioni i tessuti.

Prevenire la formazione di pallini permette non soltanto di avere capi come nuovi per un tempo più lungo, ma anche di risparmiare tempo nel rimuoverli quando si formano.

Prima di tutto, leggiamo con attenzione le etichette dei vestiti e controlliamo i simboli del bucato indicati per poterci prendere cura dei vestiti nel modo corretto. Dopo averlo fatto, seguiamo questi semplici passaggi per prevenire la formazione dei pallini.

Prima di tutto, per evitare che si formino i pallini sui vestiti, è importante separare il bucato correttamente. Ordiniamo i vestiti non soltanto per colore, come nella maggior parte dei casi tendiamo a fare, ma anche e soprattutto per tipo di tessuto. In questo modo, i tessuti più pesanti avranno meno probabilità di danneggiare quelli più leggeri durante il lavaggio;

Laviamo gli indumenti al rovescio, con eventuali cerniere, ganci o bottoni chiusi correttamente. L’attrito tra i tessuti non è l’unica causa dei pallini. Le fibre dei vestiti si danneggiano anche sfregando contro questi oggetti duri;

Non sovraccarichiamo la lavatrice. Come abbiamo visto, i tessuti, sfregandosi gli uni con gli altri, creano pallini. E se un capo ha già questi piccoli pezzi di fibre rotte sulla sua superficie, questi stessi si potrebbero aggrovigliare e attirare i microfili di altri capi.

A questo punto che fare?

Scegliamo le giuste impostazioni della lavatrice per il lavaggio. La temperatura a cui laviamo i vestiti farà la differenza, così come il ciclo scelto. Optiamo quindi per lavaggi in acqua fredda e cicli delicati;

Infine, teniamo presente che i pallini non si formano solo durante il lavaggio, ma anche in fase di asciugatura. Quindi scegliamo saggiamente anche le impostazioni dell’asciugatrice, privilegiando i cicli delicati e brevi. Lasciamo che i vestiti completino l’asciugatura all’aria aperta, se possibile.

Per rimuovere i pallini che si sono già formati sui nostri capi possiamo utilizzare un dispositivo elettrico di rimozione dei pallini oppure un pettine per tessuti o ancora un rasoio per tessuti.

