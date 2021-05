Un’asciugatrice è la soluzione scelta da moltissime famiglie: non occupa spazio extra se posizionata sopra la lavatrice, elimina il problema di dove stendere i panni e permette di risparmiare tempo. In passato erano molto diffuse quelle a resistenza elettrica, da allora la tecnologia ha fatto molti progressi. Quasi tutte le asciugatrici di ultima generazione ora dispongono di un’unità a pompa di calore. È la soluzione più efficace e la raccolta dell’acqua è di tipo a “condensazione”, dove l’umido residuo viene raccolto in un contenitore da svuotare. Alcuni modelli, invece, ma meno diffusi, dispongono di un tubo esterno di scarico del liquido risultante dell’asciugatura. Naturalmente, l’asciugatrice incide sui consumi e sui costi del ménage familiare. Queste le semplici mosse da fare per risparmiare in bolletta quando si ha un’asciugatrice come elettrodomestico.

Consigli per risparmiare

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici che consuma di più, ma con questi accorgimenti si può risparmiare:

a) l’etichetta energetica può trarre in inganno. Esistono infatti modelli di classe A che sono in grado di consumare meno energia dei modelli di classe A+. Anche all’interno della stessa classe energetica, ci siano prodotti che consumano più o meno energia. Se si sceglie bene ci sono modelli che fanno spendere fino a 8 euro in più all’anno di energia elettrica;

b) centrifugare al massimo la biancheria in lavatrice in modo da eliminare più acqua possibile dai panni (almeno 1000 giri di centrifuga per avere capi abbastanza asciutti);

c) avviare l’asciugatrice solo a cestello pieno. Meglio optare, quindi, per modelli che abbiano lo stesso carico della lavatrice. Evitare anche di sovraccaricarla per consentire al bucato di asciugare;

d) il programma va scelto in base alla biancheria da asciugare, così si evitano cicli lunghi quando non è necessario;

Se si è in possesso di una tariffa elettrica bioraria, ricordarsi di far partire l’asciugatrice solo dopo le 19 e durante i weekend;

Scegliere il programma per una stirare più facilmente: dura e consuma di meno, i capi escono leggermente più umidi.

