In arrivo per il titolo sarebbero in arrivo momenti molto turbolenti.

In un precedente report avevamo evidenziato come le azioni Inwit fossero sopravvalutate e che, quindi, avrebbero potuto intraprendere la strada del ribasso. La situazione nei due mesi trascorsi dallo studio citato non è cambiata. La società ha una situazione finanziaria che non permette lo sviluppo per acquisizioni a causa dell’elevato indebitamento netto e di un EBITDA relativamente basso. A testimonianza di questa affermazione c’è un indice di liquidita che è molto inferiore a 1, attestandosi a circa 0,3. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 48.06 e 31.64 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, poi, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Dalla sua, però, la società ha un ratio EBITDA/fatturato sempre relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione. Allo stato attuale, infatti, la crescita degli utili prevista per Inwit è superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Triplo massimo in arrivo per le le azioni Inwit? Le indicazioni dell’analisi grafica

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 8 settembre in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente a quota 9,938 euro.

Allo stato attuale la proiezione in corso è rialzista e ha come I obiettivo di prezzo area 10,74 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto per ben due volte in passato ha arrestato la crescita del titolo. Sarà decisivo, quindi, quanto accadrà nelle prossime settimane qualora Inwit dovesse arrivare a contatto con questo livello.

Una nuova tenuta della resistenza potrebbe nuovamente far tornare le quotazioni in area 7,9 euro come già successo in passato. È importante notare che la ripartenza da questo livello è sempre stata accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Ovviamente una chiusura settimanale inferiore ad area 7,9 euro potrebbe far precipitare il titolo verso area 6 euro.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale superiore a 10,74 euro, il titolo Inwit avrebbe campo libero per lanciarsi verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale rialzista superiore al 50%.

Time frame settimanale