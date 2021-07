Per assicurare lunga vita alla lavatrice, vale sicuramente la pena prestare qualche attenzione in più alle cose che inseriamo per il lavaggio. Nessuno desidera ritrovarsi con vestiti rimpiccioliti e sporchi perché la lavatrice non lava più bene. Oppure addirittura con un elettrodomestico rotto dopo soltanto pochi mesi di utilizzo. Prestare particolare attenzione alle cose che finiscono nel lavaggio potrebbe salvare il nostro elettrodomestico. Mai mettere queste 10 cose anche insospettabili in lavatrice per risparmiare in manutenzione.

Monete e chiavi

Quando pochi centesimi rimangono in tasca, finiscono spesso in lavatrice col prossimo lavaggio. Quei piccoli pezzi di metallo, se dovessero superare il filtro, potrebbero danneggiare le alette della pompa di scarico. Potrebbero anche finire nel tubo di scarico e bloccarlo impedendo all’acqua di defluire. Il rischio, non ultimo, è anche che rompino il vetro della lavatrice a carica frontale. Proprio come le monete, le chiavi possono graffiare l’interno della macchina e danneggiare anche il cestello. Senza contare che l’acqua danneggerebbe la chiave in sé.

Biancheria intima e piccoli indumenti

Molta biancheria intima, come i reggiseni, hanno ganci e ferretti. Questi potrebbero attaccarsi non soltanto ad altri vestiti causando strappi, ma anche a parti della lavatrice danneggiandole. Meglio inserire questi capi in un sacchetto forato per biancheria e poi in lavatrice. Lo stesso dicasi dei vestiti piccoli, come i calzini dei bambini per esempio. Questi potrebbero rimanere bloccati in luoghi difficili da raggiungere, come i tubi flessibili della macchina.

Peli di animali domestici

I peli dei nostri amici animali possono intasare le pompe di scarico e attaccarsi ai lati del cilindro di lavaggio, compromettendo la funzionalità della macchina.

Tappetini con retro in gomma

La gomma si danneggia e potrebbe danneggiare a sua volta la pompa, se una grande quantità di gomma superasse il filtro.

Scarpe da corsa

Le scarpe da ginnastica di solito vanno bene per il lavaggio in lavatrice, non è lo stesso per le scarpe da corsa. Infatti è consigliabile leggere l’etichetta per indicazioni in merito. Per lavarle, rimuovere le solette e posizionare ogni scarpa in una federa. Mettere in lavatrice con asciugamani che fingano da cuscini.

Abbigliamento impermeabile

Il materiale del capo impermeabile tende a intrappolare l’acqua, come un palloncino d’acqua che si riempie. Se si rompesse improvvisamente durante la centrifuga, potrebbe creare una grave danno alla lavatrice.

Troppo detersivo e carico eccessivo

Usare troppo detersivo può danneggiare la lavatrice. I residui di detersivo possono accumularsi nella lavatrice e sui vestiti, causando odori sgradevoli. Col tempo, inoltre, i componenti della macchina potrebbero guastarsi. Anche riempire troppo la lavatrice e; un errore perché potrebbe danneggiare le sospensioni e i cuscinetti della lavatrice.

La manutenzione regolare della lavatrice può aiutare a ridurre costosi danni oppure guasti che potrebbero mettere fuori uso l’elettrodomestico. Con questi piccoli accorgimenti possiamo garantire alla mostra lavatrice una vita più lunga e risparmiare, quindi, tempo e denaro. Iniziamo da oggi.