Con il mese di marzo ci si lascia alle spalle il freddo inverno e ci si proietta direttamente nella bella stagione. Ogni stagione ha i suoi capi iconici, ma quali sono quelli che caratterizzeranno la primavera/estate 2021?

Come si potrà notare, alcuni capi mantengono ben salda la loro posizione di “must” da anni ormai. Mentre altri tornano dal passato dopo alcuni anni in cui non si erano più visti. Per prepararsi all’estate ecco le tendenze 2021 tra novità e grandi ritorni.

Tute sportive

Le tute sportive in felpa saranno un vero e proprio must in questa primavera estate. Ottime per chi sportivo lo è davvero ma perfette anche per chi ha fatto della comodità uno stile di vita.

Se si vuole camuffare l’altezza sarà perfetto scegliere dei modelli con visibilità più abbondante, modelli che non mancheranno nei negozi e online.

In caso contrario, invece, sarebbero preferibili i modelli asciutti. I colori più ricercati saranno giallo, celeste e rosa. Nel caso in cui si preferisca andare sul sicuro, per evitare l’effetto trasandato, sarà bene optare per colori basici come il nero (qui un articolo per trovare sempre nuovi abbinamenti con la felpa).

Satin o raso

La seconda tendenza coincide con un grande ritorno: il satin. Era da qualche anno che non si vedeva questo materiale sulle passerelle e nello street style.

Il raso è un tessuto lucido che andrà di moda su gonne, pantaloni, giacche e vestiti. Da ricordare che questa tipologia di tessuto tende ad allargare otticamente la figura.

Se si vuole aggiungere qualcosa in satin nel proprio guardaroba ma non si sa da cosa cominciare si consiglia di optare per un vestitino corto. Si presterà, infatti, ad essere utilizzato in modi diversi: top infilato nei jeans o vestitino.

Borse molto grandi

Con questa tendenza si scalza definitivamente (forse) la supremazia delle borse microscopiche molto di moda lo scorso anno.

Non esistono mezze misure, dalle borse minuscole si passa alle borse enormi. Si tratta di una tipologia di borsa a cui, però, bisogna fare attenzione soprattutto se non si è altissime. Infatti, l’effetto borsone da viaggio è dietro l’angolo.

Gilet

I gilet, già presenti nei negozi lo scorso anno, si riconfermano protagonisti delle tendenze primavera estate 2021.

Saranno perfetti tutti i tipi di gilet, da quelli con bottoni a quelli in maglia fino ai modelli stile blazer.

Minigonne e hot pants

In questo 2021 tornano altri due trend dal passato: le minigonne e i pantaloni cortissimi.

Si tratta di capi perfetti per chi ama mettere in mostra le proprie gambe ma, soprattutto nel caso dei pantaloncini, attenzione ad utilizzarli in città. Si tratta di capi perfetti per il mare ma eccessivamente corti per la città.

Se proprio non se ne può fare a meno si consiglia di abbinarli a cardigan o blazer.

Crop top

Come lo scorso anno, anche in questa stagione che sta arrivando, andranno di gran moda i crop top. Infatti, per prepararsi all’estate bisogna sapere che felpe, magliette e top corti spopoleranno anche nel 2021. In questo caso né novità, né grande ritorno ma semplicemente una costante.

Si tratta di capi molto versatili perfetti per tutte le fisicità, basterà valutare attentamente cosa indossare nella parte inferiore.

L’effetto ottico sarà, comunque, quello di gambe decisamente allungate.

Jeans

Il denim sarà un altro dei protagonisti di questo 2021. Dai jeans alle giacche passando per i vestiti. I jeans più di moda per questa stagione saranno quelli molto larghi, ad esempio i jeans con la gamba molto larga.

A quanto pare si avvicina anche il ritorno prepotente della vita bassa.

Ecco svelate, dunque, le tendenze 2021 tra novità e grandi ritorni per prepararsi al meglio all’estate.